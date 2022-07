Männi naasis tippkonkurentsi kolmanda kohaga, küsimusi tekitas kohtunike otsus

Peale 2019. aasta jetispordi maailma karikavõistluste kolmanda koha saamist ja arvesse võttes segast olukorda maailmas 2020. aasta alguses, otsustas Marten Männi koos oma meeskonnaga aja maha võtta. Just aja maha võtta, sest töö jätkus iseenda ja tehnikaga.

Poolas sõidetud 2022. aasta jetispordi World Series avaetapp näitas, et tehtud otsus oli õige. Ostrów Warckis oli kohal Pro Ski GP maailma paremik, kokku üle kahekümne võistleja. Esimene sõit Männil ebaõnnestus, seda tehniliste probleemide tõttu, mis puudutasid jeti juhtimist. Teises sõidus tuli teine koht ja see andis lootust. Veelgi enam süstis seda kolmas sõit, mille Männi võitis. Kuid tulemustesse märgiti kolmas koht, kahe koha võrra kukkumine oli karistus väidetava sõiduliini mittehoidmise eest stardis.

"Nii mina kui ka kaasvõistlejad nägid seda kui tavalist võidusõidusituatsiooni stardis, kus sõiduliin tekib vastavalt sellele, mida teevad konkurendid. Kohtunikud seda nii ei näinud, apelleerisime aga see ei läinud läbi," selgitas Männi.

Neljandas sõidus näitas Marten Männi taas võimu ja võitis sõidu. Nelja sõidu kokkuvõttes oli Männi kolmas (175 p). Etapi võitis Raphael Maurin (187 p) ja teine oli Kevin Reiterer (181 p).

"Nägime, et kogu see töö, mis meeskonnaga vahepealsel ajal sai ära tehtud, on läinud õiges suunas. Peale esimest sõitu oli küll raske mõelda, et lõpetame etapi poodiumil. Aga oluline oli, et suutsime fookust paigas hoida. Kolmandast sõidust rääkides on muidugi valus. Tunnen, et see võit võeti meilt põhjuseta käest ja ühtlasi ka võimalus tõusta poodiumi kõrgeimale astmele etapi kokkuvõttes," jätkas Männi.

"Kokkuvõttes on oluline see, et suutsime peale pausi tulla tagasi tugevamana ja meie kiirus oli selline, millele teistel oli keeruline midagi vastu panna. Minu edu teise koha ees neljandas sõidus oli meie klassi kogu nädalavahetuse suurim. Teeme tööd edasi ja anname järgmise lahingu juba Ameerikas," võttis Marten Männi emotsionaalse nädalavahetuse kokku.

Jetispordi World Series teine etapp sõidetakse 5.-9. oktoobril USA-s ja kolmas, finaaletapp 14.-18. detsembril Tai Kuningriigis.