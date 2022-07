USA endine väravavaht Hope Solo mõisteti süüdi purjuspäi juhtimises

Lisaks sai 40-aastane Solo Forsythi ringkonnakohtunikult 30 päeva pikkuse reaalse vanglakaristuse, aga kuna ameeriklanna läks pärast vahistamist võõrutusravile, siis see arvestati seal viibitud aja sisse.

Politsei peatas Solo tänavu 31. märtsil Põhja-Carolina osariigi parkimisplatsil mõjuainete all roolis magamas. Samal ajal viibisid autos ka kaks tema last.

Esialgu esitati Solole ka süüdistused laste väärkohtlemises ja politseile vastuhakus, aga hiljem nendest loobuti.

"Olen uhke emaduse ja selle üle, mida minu abikaasa ja mina oleme igapäevaselt kahe pandeemia-aasta jooksul kaheaastaste kaksikutega teinud," kommenteeris ameeriklanna ühismeedias.

"Kuigi olen meie üle uhke, siis oli see uskumatult raske ja tegin tohutu vea. Lihtsalt mu elu halvim viga. Ma saan aru, milliseks hävitajaks on alkohol mu elus saanud. Nii suure vea tegemise pluss on see, et rasketest õppetundidest õpitakse kiirelt ja kohati väga valusalt."

Solot peetakse naiste jalgpalli üheks aegade parimaks väravavahiks. Ta esindas aastatel 200-2016 USA koondist kokku 202 korda ning tuli kaks korda olümpiavõitjaks (2008, 2012) ja korra maailmameistriks (2015).