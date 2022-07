Eesti jalgpallur Kubassova sõlmis Itaalia kõrgliigas profilepingu

26-aastane Kubassova lausus Soccernet.ee-le, et sõlmis lepingu esialgu üheks aastaks: "Põhiline on see, et reeglites on kirjas miinimumpalk, mida klubi peab maksma."

"Klubi president ja spordidirektor ütlesid meile, et nad ei pane võistkonnale survet peale. Põhiline on näidata oma mängu. Aga eesmärk on kindlasti lõpetada väljalangemistsoonist kõrgemal."

Hooaja jooksul püsivalt põhikoosseisu kuulunud Kubassova pärast 3. aprilli enam vigastuse tõttu väljakul ei käinud. Liigahooaja kokkuvõttes jäi tema arvele 19 mänguga viis väravat.

