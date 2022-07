VAATA OTSE | Kes võidab naiste EM-i poolfinaali Inglismaa-Rootsi?

Inglismaa alistas alagrupiturniiril Austria 1:0, seejärel üllatuslikult suurelt Norra 8:0 ja lõpuks ka Põhja-Iirimaa 5:0. Veerandfinaalis saadi märksa raskemalt jagu Hispaaniast, keda võideti lisaaja järel 2:1.

Rootsi koondis alustas alagrupiturniiri 1:1 viigiga tiitlikaitsja Hollandi vastu, aga alistas seejärel Šveitsi 2:1 ja Portugali 5:0 ning pääses esimesena veerandfinaali, kus võideti Belgiat 1:0.

Üheksandat korda finaalturniiril osalev Inglismaa on varem kahel korral (1984, 2009) finaali jõudnud, kuid tiitlit võitnud mitte kordagi.

Rootsi koondis osaleb EM-finaalturniiril 11. korda ja 1984. aastal teeniti ka tiitel, kui penaltiseeria järel alistati finaalis just Inglismaa.

Eesti naiste koondise peatreeneri Sirje Roopsi sõnul on mõlemal naiskonnal edasipääsuks head võimalused. "Favoriiti on raske valida, Inglismaa pole oma ajaloo jooksul veel EM-i võitnud, kuid Rootsi on seda korra suutnud," lausus Roops.

"Samas on Inglismaa olnud kahel korral finaalis. Kui sellele mõelda, siis võiks favoriidiks nimetada Rootsi, kuid turniiri arvesse võttes on selleks minu silmis kindlasti Inglismaa."

"Inglismaa on seni näinud head minekut ning samuti on nad suutnud säilitada külma närvi rasketes olukordades. See on tugeva võistkonna omadus. Treenerivahetus on neile hästi mõjunud ning mängijate kommunikatsioon väljakul on hea."

"Tugevuseks on neil kindlasti ründejõud ja selle kvaliteet," jätkas Roops. "Samas on näidatud ka head kaitsetööd, sest endale on lastud lüüa ainult üks värav. Rootsi on sammunud tasa ja targu ning on jõudnud juba poolfinaali. Nende tugevusena tooksin välja mõtestatud ründetöö, kuid üleminekutel kaitsesse on nad haavatavad."

Mõlema naiskonna ridadest leiab kõlavaid nimesid, kelle peale tähtsas kohtumises loota saab. Roops toob fookusesse ründeliinid. "Inglismaa võistkonnas võiks silma peal hoida Lauren Hempil, kes on lühikese ajaga ennast põhikooseisu mänginud ning saanud Inglismaa üheks tähtsamaks mängijaks platsil. Kiire, tehniline ja hea vaistuga ründaja," tunnustas ta.

"Rootsi võistkonnas võiks silma peal hoida Kosovare Asllanil, kes on nende võistkonna üks kogenuimad mängijad ning dikteerib suuresti Rootsi ründemängu. Samas tooksin välja ka nende noore tõusva staari Hanna Bennisoni, kes klubijalgpallis pole veel säranud, kuid oma noore vanuse ja vähestele mänguminutitele vaatamata on ta suutnud Rootsi särgis tegusid teha."

Inglismaa saab kindlasti enesekindlust juurde ka väravaküttide edetabelisse kiigates, kui praeguse seisuga hoiab seal viie tabamusega esikohta Beth Mead ning kolm väravat on kirja saanud seni vahetusest sekkunud Alessia Russo.