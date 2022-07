Laak lepingust Prantsusmaa tippklubiga: väga positiivne üllatus

Eesti naiste võrkpallikoondis on pea kuuajalise pausi järel alustanud laagrit Paides, et pidada suve viimased mängud. Parima välislepingu on uueks hooajaks sõlminud Kertu Laak, kes hakkab mängima Prantsusmaal Racing Club Cannes' ridades.

"See, et ma nii hea lepingu omale taskusse pistsin, on kindlasti väga hea uudis ja juba tol hetkel, kui ma selle allkirja panin, andis see mulle väga palju motivatsiooni juurde," lausus Laak ERR-ile.

"Et sellise natuke pooliku hooaja pealt, mis ma siin Eestiski lõpus mängisin, päris korralik leping saada oli väga positiivne üllatus ja tõesti andis indu juurde."

Laagi uus koduklubi on 21-kordne Prantsusmaa meister ja kogunud pärast kevadist poolfinaaliga leppimist uusi mängijaid Euroopast ja Ameerikast.

"Ega ma neid teisi pakkumisi ei jõudnudki oodata. See oli üks esimestest pakkumistest, mis mulle lauale pandi ja väga passida ei saanud. See oli nii hea pakkumine, mis lihtsalt tuli vastu võtta."

"See on väga nimekas klubi ja kindlasti on au seda esindada ja natukene ka sellist põnevust ja vastutust seda särki kanda. Olgugi, et neil viimane hooaeg ei läinud ootuspäraselt, aga ma arvan, et ootused on ikkagi seal medalitele mängida."

Eesti koondise suurim skoorija harjutas kuuajalise koondisepausi ajal individuaalse kava järgi, sest läheb Lõuna-Prantsusmaale kuulsa filmifestivali linna naiskonda põhimängijaks.

"Päris kivisse raiutud see muidugi ei ole, aga ikkagi lähen sinna alustavaks mängijaks ja tahan ka tegelikult saada seda vastutust, et seda põhiraskust seal kanda. Nagu minevik on näidanud, siis selles suhtes pole midagi kindlat - mängib see, kes parasjagu parem on, aga minult oodatakse, et ma seal põhikuuikus mängiksin."

Enne Prantsusmaale siirdumist ootavad Laaki rahvusnaiskonnaga ees kuus sõprusmängu ja esimesed neist peab koondis neljapäeval-reedel võõrsil Ungariga. 5.-6. augustil ollakse Paides vastamisi Austriaga ja 12.-13. augustil Tallinnas Ukrainaga. Eesti B-koondis mängib 5.-6. augustil võõrsil Lätiga.