Eesti U-18 korvpallikoondis kaotas Leedule, aga võitis Lätit

Laupäevases mängus Leedu vastu kerkis meie tiimi resultatiivseimaks 25 minutiga 23 punkti visanud Aleksander Tassa (kolmesed seejuures 5/13). Rasmus Andre arvele kanti 13 silma, Kaspar Kuusmaa kogus 12 punkti ja 5 resultatiivset söötu ning Karl Gustav Jurtšenko kogus 10 silma. Leedu parimana viskas Paulius Murauskas 18 punkti, Motejus Krivas kogus 13 punkti ja 11 lauapalli, Modestas Babraitis tõi samuti 13 punkti, vahendab Basket.ee.

"Leedu vastu jäime alguses korvi all kõvasti hätta. Pikad tegid kiirelt oma vead täis ja see kummitas meid mängu lõpuni. Laua kaotasime päris suurelt, 18 palliga (30-48 - toim.). Vaatamata sellele, võrreldes näiteks Soomega oli mängupilt parem nii kaitses kui rünnakul," kommenteeris U-18 koondise peatreener Toomas Annuk.

"Oleme saanud natuke ette valmistada. Tulime mängu kaks korda tagasi. Kui leedukad said 20-ga ette, siis tulime alla kümne. Selles osas võib rahul olla. Kolmeseid viskasime neist oluliselt rohkem peale (44-17 - toim.), tabavus oleks võinud küll parem olla (31,8%). Aga väga kasulik ja füüsiline mäng meie jaoks. Just kolmesekundialas anti meile korralikult keha ja pikad said tunda juba sellist meeste mängu."

Pühapäevases matšis Läti vastu kerkis taas resultatiivseimaks 16 punkti visanud Aleksander Tassa, Simm-Marten Saadi kogus 13 silma ja 7 lauapalli ning Karl Markus Poom panustas 11 punkti ja 8 lauapalliga. Läti koondise edukaim oli Rudolfs Rudmiezis 19 punkti ja 5 lauapalliga.

"Lätiga mäng kulges oluliselt raskemini, kui eeldada võis. Ei tea, kas eilsest oli väsimus, aga mängu algus oli väga krobeline. Poolajaga oli meil juba 14 pallikaotust, millest vastased skoorisid omajagu punkte, oli vist 13. Teisel poolajal tegime kaitses kerge muudatuse ning hakkasime ühepikkuste mängijate puhul rohkem vahetama. Teise poolaja pallikaotuste arv õnnestus kuue peal hoida. Kokku 20 pallikaotust, mis kindlasti ilus number pole. Aga võit on võit," kommenteeris U-18 koondise peatreener Toomas Annuk.

Ta lisas: "Meil oli kohati raskusi ka rünnakute üles võtmisel ning poistel ununesid kohati ka korvpalli põhitõed ära. Samas oli ka häid momente ning ka Rando Roosi võidukolmene oli täpselt nii välja mängitud, nagu joonistatud sai minutilisel mõttepausil. Ütlesin poistele, et kuni me kontrollime lauavõitlust, on meil alati võimalus mäng võita. Tuleb poisse täna kiita, kõik pingutasid ja andsid endast maksimumi. Natuke tuhmistab seda võitu Rasmus Andre kerge hüppeliigesevigastus, aga midagi nii hullu pole, et see takistaks EM-il osalemist. Selle võidu pealt on hea reisile asuda."

B-divisjoni EM-turniir toimub Rumeenias Ploiestis 29. juulist kuni 7. augustini ning Eesti U-18 koondis on A-alagrupis koos Ukraina, Islandi, Taani ja Iirimaaga.

Eesti U-18 koondise koosseis oli järgnev:

Kaspar Kuusmaa (Audentese SG)

Rasmus Andre (Audentese Spordiklubi)

Gregor Allik (Spordiklubi Nord / Audentese SG)

Karl Gustav Jurtšenko (Audentese Spordiklubi)

Kaarel Välb (Rapla Korvpallikool)

Simm-Marten Saadi (Spordiklubi Nord / Audentese SG)

Ants Kristjan Kalmus (Keila Korvpallikool / Audentese SG)

Rando Roos (Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi)

Georg Press (Spordiklubi "Rafter" / Audentese SG)

Karl Markus Poom (J BASKET MONFERRATO SSDARL)

Aleksander Tassa (Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi)

Jarko Kõrvel (Rae Koss / Audentese SG)

Aksel Brifk (Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi)

Peatreener: Toomas Annuk

Abitreener: Brett Nõmm

Mänedžer: Allar-Raul Antson

Füsioterapeut: Saskia Vunk

ÜKE treener: Ott-Erik Kalmus