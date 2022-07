Klassikalise lamadessurumise Eesti meistriteks tulid Erit ja Mäepea

Argo Erit, kes tegi eelmise aastal pärast pikka võistluspausi comeback'i, surus 210 kg, kaaludes ise ligi 106 kg.

Eritiga samas kaalukategoorias võistles ka meie tulevikulootus Kaarel Kolter, kes olles alles juunior, surus 202,5 kg, mis on uus juunioride Eesti rekord. Kolmter sai ka parima meesjuuniori tiitli.

Erit kommenteeris oma sooritust nii: "Soojenduse viimane katse 185 ei tundunud kõige mõnusam, aga selles ei ole ka midagi ebatavalist kunagi. Samas võistluskatsed olid huvitavad ja paljulubavad, kuna esimene katse (195 kg) tundus raske nagu tavaliselt. Teine katse alles oli selline, kus tundsin, et sain keha ja fookuse väga heale tasemele, ja kui kolmas katse lõpus 210 tehtud sain, siis tundsin, et täitsa varu oli veel sees (5-10 kilo). On, mida järgmiseks võistluseks jätta. Seega nüüd järgmised võistlused on 7.-8. oktoober, sedakord küll kolm ala. Aga see ennustuste kohaselt saab olema üks keerulisemaid ja põnevamaid võistlusi."

Eesti Jõutõsteliidu president Alexander Andrusenko: "Argo ja Kaarel on mõlemad suurepärase geneetikaga ja üliandekad jõutõstjad, kelle vastasseisu saame ilmselt veel näha. Mõlemalt mehelt ootame tulevikus maailma tasemel tulemusi!"

Absoluutkategoorias sai kolmanda koha Andrei Koplik, kes surus 162,4 kg kategoorias -74 kg. Noormeeste klassis sai absoluutkategoorias esikoha Markus Lehtla tulemusega 170,5 kg (120+kg kaalukategoorias).

Naiste avatud klassis tuli absoluutseks Eesti meistriks Gerlyn Mäepea, kes ligi 53-kilosena surus 90 kilo (Eesti rekord). Teise koha absoluutkategoorias saavutas Helena Veelmaa, kes püstitas uue Eesti rekordi kategoorias -76 kg ja surus 101 kg. Kolmandaks tuli Karmen Kaljula tulemusega 97,5 kg kategoorias -76 kg.

Naiste klassi võitja Mäepea: "Alguses kahtlesin, kas üldse võistlustele tulla või mitte. Kuid olen väga rahul, et tulin. Peale Euroopa meistrivõistlustel ebaõnnestumist, töötasime uue asendiga, mis esialgu tundus väga raske. Oli hetki, kus ma ei surunud 80 kg üles. Surumise allasendis kadus kogu pinge. Kuid lõpukuudel sain asendi toimima. Plaan oli võtta enda nimele veel kolm eesti rekordit, kuid õnnestus kaks. Teisel katsel, mis ebaõnnestus, läks kang tasakaalu trajektoorist välja. Kaks õnnestunud katset (88 kg ja 90 kg) olid väga puhtad. Kui õigesti mäletan, siis hääletasid kõik kolm kohtuniku mõlemal katsel valgega ehk nende poolt oli katse loetav. Varasemalt on ikka olnud üks punane. Need tulemused ei oleks olnud võimalikud ilma meie imelise tiimita "teamsilbaum". Meie treener pühendub tõesti väga suure hoolega igale meie võistlejale."

"Tore oli ka see, et võistlustel osaleb järjest rohkem inimesi. Eriti hea meel, et tuleb rohkem naisi. See aasta osales 29 naist. Võistles isegi naisi klassikalisest tõstmisest, kes tegid väga suurepärase soorituse. Ka meie Sparta tiimi on lisandunud noori, kes võistlusel osalesid ja medaleid korjasid. Nad arenevad müstilise kiirusega."

Tütarlastest oli parim Marelin Jüriado rekordilise 80,5 kiloga noorte kategoorias -84 kg. Naisjuunioride klassis tuli absoluutseks Eesti meistriks Elisabeth Suits (80 kg alla 69-kiloste naisjuunioride klassis).

Naiste Masters I kategoorias (üle 40 a.) oli tugevaim Anneli Volkov tulemusega 77,5 kg. Meeste Masters 1 vanuseklassis oli parim Tarmo Pärna (205 kg kaalukategoorias 120+ kg). Masters 2 (üle 50 a.) seas sai esikoha Kalju Abner (160kg), Masters 3 (üle 60 a.) vanuseklassis tuli absoluutseks Eesti meistriks Mihkel Laas tulemusega 107,5 kg ja Masters 4 kategoorias võidutses Mihkel Laurits, kes surus 112,5 kg.