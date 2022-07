Kullas ja Talviku teenisid Belgia MM-etapil punkte

MXGP klassis oli nädalavahetusel rajal kaks eestlast, Hardi Roosiorg ja Harri Kullas. Kvalifikatsioonisõidus tegi Kullas suurepärase stardi ja ta oli avakurvide järel esikolmikus. Kahjuks lõppes Harri sõit juba viiendal ringil ja hea tulemus jäi tegemata. Roosiorg teenis kvalifikatsioonis 24. koha.

Esimeses võistlussõidus jäid meie mehed stardi järel viimaste sekka. Paremini alustas sõitu Kullas, kes kiirelt kohti hakkas parandama. Kullas tõusis juba punktikoha lähedale, kuid siis tuli sisse sõiduviga ja ta langes rivi lõppu. Harri enam sellist rütmi leida uuesti ei suutnud, et punktikohale tõusta ja ta lõpetas sõidu 23. kohal. Roosiorg, kes samuti punktikohta püüdis oli parimal hetkel 22. kohal, kuid kolm ringi enne sõidu lõppu ta katkestas ja sai kirja 28. koha. Võimsa sõidu tegi hollandlane Brian Bogers (Husqvarna), kes sõidu algusest alates väga head kiirust näitas. Neljandal ringil tõusis ta juba sõidu liidriks ning seejärel sõitis ta teistel eest ka ära ja teenis karjääri esimese MXGP klassi sõiduvõidu. Teisena lõpetas sõidu Kullase meeskonnakaaslane Calvin Vlaanderen (Holland, Yamaha) ja kolmandana Romain Febvre (Prantsusmaa, Kawasaki).

MXGP klassi teises sõidus sai Kullas üle stardipuu väga hästi minema, kuid kehv stardikoht jättis ta välikurvi ja sealt läks palju kohti kohe kaduma. Siiski pääses Harri 18. kohale ja sealt oli juba võimalus punktide eest võidelda. Kullas suutis terve sõidu jooksul ühtlaselt head tempot hoida ja enamuse sõidust oli 16. kohal. Pikka aega suutis ta kahte itaallast Mattia Guadagninit ja Alberto Foratot enda seljataga hoida, kuid viimasel ringil sai GasGasi tehasemeeskonna sõitja Guadagnini ikkagi Kullasest mööda ja Harri lõpetas sõidu 17. kohal. Roosiorg hoidis pikka aega 22. kohta, kuid punktikohal sõitvad mehed olid ikkagi päris pika vahega eest ära ja reaalselt punktilootust tal sõidus ei olnud. Roosiorg keeraski 11. ringil rajalt maha ja katkestas sõidu. Teises sõidus oli kiireim Glenn Coldenhoff (Holland, Yamaha), kes üsna sõidu alguses liidriks tõusis ja teistel eest ära sõita suutis. Calvin Vlaanderen lõpetas sõidu teisena ja vahepeal kuulus talle juba virtuaalne etapivõit. Viimastel ringidel suutis aga Bogers Febvrest mööduda ja kolmandaks tõusta ning sellest piisas, et Bogers oma elu esimese etapivõidu teeniks.

Etapi kokkuvõttes tuli Kullas nelja punktiga 20. kohale. Roosiorg punkte ei teeninud ja talle läks kirja 25. koht. Elu esimese etapivõidu teenis 45 punktiga Bogers, teise koha sai 44 punktiga Vlaanderen ja kolmanda koha 43 punktiga Coldenhoff. Kõik kolm sõitjat on pärit Hollandist. MXGP klassi üldliider on täna seitsmenda kohaga leppima pidanud Tim Gajser. Tema edu teisel kohal oleva Seeweri ees on 122 punkti. Kolmandal kohal on Prado, kes Seewerile kaotab 18 punktiga. Roosiorg on sarja üldarvestuses 32 punktiga 26. kohal. Kullas tõusis 5 punktiga 42. kohale.

MX2 klassis tegi uue meeskonna värvides kaasa Jörgen-Matthias Talviku. Laupäeval toimuud kvalifikatsioonisõidus sai ta kesise stardi järel 14. koha. Tänases esimeses võistlussõidus tegi Talviku korraliku alguse ja ta pääses kohe top 10 piirile. Sõidu joooksul tõusis Talviku mõneks hetkeks juba lausa kaheksandale kohale. Seejärel möödusid temast Tom Vialle (Prantsusmaa, KTM) ja Andrea Adamo (Itaalia, GasGas). Seejärel tõusis Talviku taas üheksandaks ja tagant enam kedagi ohtlikult lähedal talle polnud ja esikümne koht oli vaid vormistamise küsimus. Kahjuks kuus minutit enne sõidu lõppu aga Jörgen-Matthias kukkus ja tema tsikkel enam ei käivitunud ning tal tuli sõit katkestada. Esikohale heitlesid kvalifikatsioonisõidu võitja Kay De Wolf (Holland, Husqvarna) ja Jago Geerts (Belgia, Yamaha). Peale jäi avasõidus De Wolf, teisena lõpetas sõidu Geerts ja kolmandana Simon Laengenfelder (Saksamaa, GasGas).

MX2 klassi teise sõidu stardi järel oli Talviku top 15 piirimail. Sõidu esimeses pooles näitas Jörgen-Matthias väga head kiirust ja ta suutis hetkeks juba 9. kohale tõusta. Sõidu keskel sõitis ta pikka aega kümnendana, kuid lõpp läks meie mehel raskeks. Talviku andis veel kaks positsiooni ära ja tuli finišisse 12. kohal, mis on tema parim sõidu tulemus MX2 klassis. Esikoha eest võitlesid taas De Wolf ja Geerts. Sõidu alguses oli De Wolf taas väga kiire, kuid ilmselt pani ta alguses liiga palju korraga mängu ja sõidu teine pool oli talle tunduvalt raskem. Geerts näitas üles rohkem värskust ja suutis ise sõidu liidriks tõusta ning lõpuks väga kindla esikoha võtta. De Wolf lõpetas sõidu teisena ja kõva sõidu lõpu teinud Kevin Horgmo (Norra, Kawasaki) kolmandana.

Etapi kokkuvõttes tuli Talviku 9 punktiga 15. kohale. Esikoha sai 47 punktiga Geerts, teine oli samade punktidega De Wolf ja kolmas 32 punktiga Vialle. Sarja kokkuvõttes suurenda Geerts oma edu Vialle´i ees 23 punktile. Kolmandal kohal asub Laengenfelder, kes liidrile kaotab 121 punktiga. Talviku tõusis 23 punktiga 30. kohale.