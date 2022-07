Gothia Cupilt tuli eriolümpiale pronksmedal

Eestlased võitsid Rootsis maailma suurimalt noorte jalgpalliturniirilt Gothia Cupilt pronksmedali. Eriolümpia arvestuses toimus suure turniiri raames võistlus juba kümnendat korda, mille on algatanud Kim Källström.

Ullevi staadionile kogunes avamisel ligi 40 000 pealtvaatajat ning etendus pakkus ilusat vaatemängu. Gothia Cupil osales üle 1600 võistkonna 59 riigist. Eriolümpia turniiril osales kokku 20 võistkonda.

Eesti eriolümpia jalgpallimeeskond koosnes Viljandi Kaare Kooli, Lahmuse Kooli, Meiela ning Tartu Kroonuaia Kooli praegustest ja endistest õppuritest.

Special Olympicsi arvestuses paigutati eelmängude põhjal Eesti ühte alagruppi koos Saksamaa, Prantsusmaa ja Taaniga. Treenerid Rain Tölpus ja Kristjan Kruk jäid võistlusega rahule: "Saime kohtuda suurte jalgpalliriikidega, koguda kogemusi ja luua head võistkonnavaimu."

Eesti alustas Gothia Cupil tasavägise vastase Saksamaa Hannoveri võistkonnaga, kus pidi leppima 1:7 kaotusega. Mängus prantslastega saatis edu. Poisid said indu igast väravast, hakkasid platsil kenasti liikuma ja võit 10:1 tõi Eestile kindla võidu. Tõelised väravakütid olid August Janisoo (3), Rikardo Ehala (2), Janno Lihtsa (2), Janek Martsepp (1), Järmo Krillo (1). Alagrupimängus jäädi alla Taanile 1:4. "Vastane oli meist tugevam, kuid see oli kogu turniiri kõige tasavägisem mäng," kommenteeris treener Rain Tölpus.

"Pronksimatšis kohtusime uuesti Prantsusmaaga, kes läksid alguses kohtumist juhtima. Vastaste hea algus ehmatas, aga lõpuks saime oma mängu käima. Võiduga 6:2 võis rahule jääda," rõõmustas peatreener Rain Tölpus pronksmedali üle.