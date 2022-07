Levadia ja Kalju loositi kokku juba 1/16-finaalis

Lisaks on ees ootamas veel potentsiaalne Premium liiga vastasseis, kui Tallinna FC Flora võõrustab Tallinna JK Legioni ja meeskonna JK Kernu Kadakas kohtumise võitjat. Ülejäänud Premium liiga klubide vastasteks on esiliigas või madalamal liigatasemel mängivad võistkonnad, vahendab Eesti Jalgpalli Liit.

Karikavõistlustel on pidamata veel mitmeid 1/32-finaalide kohtumisi. 25. juulil lähevad Kuressaare linnastaadionil vastamisi Premium liiga meeskonnad FC Kuressaare ja Pärnu JK Vaprus. Kohtumine algab kell 19.00. Sel nädalal on kavas veel neli vastasseisu, kui 26. juulil kohtuvad FC Äksi Wolves - FCI Tallinn ja Tartu FC Helios - JK Narva Trans. Kolmapäeval, 27. juulil mängivad Saku Sporting - Rakvere JK Tarvas ja Tallinna FC Zapoos - Raplamaa JK. Ülejäänud kohtumised jäävad augustikuusse.

1/16-finaalimängud toimuvad tüüpkalendri järgi 16. – 18. augustini, kuid täpsed ajad sõltuvad meistrivõistluste kalendrist ning jalgpalliliit teeb need teatavaks esimesel võimalusel.

Evald Tipneri karikavõistluste 1/16-finaalid:

FA Tartu Kalev - Tallinna FC Flora U19

FC Kuressaare vs. Pärnu JK Vaprus võitja - JK Lääneranna

FC Elva - Nõmme Kalju FC U21

Nõmme Kalju FC - Tallinna FCI Levadia

Tallinna FC Zenit - Viljandi JK Tulevik vs. Vändra JK Vaprus II ja FC Lelle ÜM võitja

Paide Linnameeskond III vs. Jõhvi FC Phoenix võitja - Tallinna SC ReUnited vs. Tallinna JK Legion U21 võitja

Tartu FC Helios vs. JK Narva Trans võitja - FC Äksi Wolves vs. FCI Tallinn võitja

Tartu Team Helm - Saku Sporting vs. Rakvere JK Tarvas võitja

Harju JK Laagri - Tallinna FC Zapoos vs. Raplamaa JK

Tartu JK Tammeka - Pärnu Jalgpalliklubi

FC Tallinn - Tallinna FC Flora U21

JK Tallinna Kalev - Tallinna FC Soccernet

Tallinna FC Flora - Tallinna JK Legion vs. JK Kernu Kadakas võitja

Tallinna FC Olympic Olybet vs. JK Saare Latte võitja - JK Tabasalu

FC Nõmme United - Paide Linnameeskond

JK Tallinna Kalev U21 - FC Tallinn Wolves vs. Tallinna FC Maksatransport võitja