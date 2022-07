Tennise imelaps Alcaraz kaotas finaalis üllatuslikult Musettile

"Mul pole sõnu, sest see oli heitlus kuni lõpuni. Mul oli nii palju matšpunkte. Carlos oli matšpallides nii hea. Mul oli nii palju võimalusi," ütles Musetti pärast mängu antud intervjuus. "Kuid ma arvan, et matši võti oli rahulikuks jääda ja kannatlik olla, sest see ei olnud tõesti lihtne. Carlos pingutas matšpallides, kui ta oli maas, nii et ei olnud üldse lihtne leida energiat, et tagasi võidelda," sõnas Musetti.

"Ma ei suuda kirjeldada, mida ma praegu tunnen. Ma arvan, et ma näen endiselt und," lisas Musetti.

Varasemalt polnud itaallane nii kõrgel tasemel finaali jõudnud. Musetti näitas oma vaimset kindlust Alcaraze vastu, kes tõusis esmaspäeval ATP edetabelis karjääri parimale viiendale positsioonile.

"Muidugi olin väga ärritunud, kuid üritasin vastasele mitte oma reaktsiooni välja näidata. Püüdsin andestada kõik matšpallid ja kõik punktid, mida ma ei suutnud võita," sõnas Musetti. "Ma arvan, et see oli isegi minu jaoks kõige tähtsam asi, sest ma ei oodanud võitu pärast nii pikka heitlust, nii et mul on ülimalt hea meel siin meistrina olla."

See oli mõlema mehe esimene omavaheline vastasseis. Itaallane Musetti kerkis esmaspäeval ATP edetabelis karjääri parimale 31. kohale.

Alcaraz ei teinud finaalis oma parimat esitust, kuid see oli osaliselt tingitud sellest, et vastase hea mäng ei lasknud Alcarazel head rütmi leida.

"Ma arvan, et ta vääris tänast võitu. Ta mängis minust paremini," sõnas Alcaraz pärast mängu. "Ta oli kogu aeg agressiivsem. Ma ei andnud endast parimat, kuid võitlesin viimase pallini ja olen sellega väga rahul," lisas Alcaraz.