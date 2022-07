Mati Vetevoolu mälestusturniiri võitsid Hollas – Soomets ja Kais – Meius

Kloogarannas toimus sel nädalavahetusel tõeline rannavollepidu, kui Mati Vetevoolu mälestusturniirina peeti koduse GP-sarja neljas etapp ning seda suuremalt kui kunagi varem. Võistlustules oli suur osa kodustest tippudest ning palju tegemist jagus ka harrastajatele ja pealtvaatajatele.

Naiste finaalis alistas Eesti esiduo Heleene Hollas ja Liisa Soomets kindlalt äsja noorte EM-il neljanda koha teeninud Liisa-Lotta Jürgensoni ja Eva Liisa Kuivoneni. "Pigem ei ole prioriteet see, et me Eestis mängiks väga hästi. Siis ta ikka on logisev siin, aga minu arust see turniir oli üllatavalt hea meie kohta," sõnas Soomets.

Meeste finaalis tulid võitjaks noored tegijad Kaur Erik Kais ja Rasmus Meius, kes alistasid 21:15, 21:18 Urmas Piigi ning Siim Ennemuisti. Võitjatel jagus Kloogaranna etapi kohta vaid kiidusõnu. "Kui Eestis kogu aeg korraldataks turniire nii, siis oleks rannavõrkpall ka palju kõrgemal ma arvan maailmas ja igal pool. Siin on kõigile praegu tehtud silmad ette. Juba tunne nagu mängiks kuskil välismaal maailmakarikal," märkis Meius.

Piik, kes võitis hõbemedali, on ka üks ürituse peakorraldajatest. Tal on usku, et nii suurelt ette võetud võistlusi hakkab Eestis rohkemgi nägema. "Kuna on selline mõnus rannavolle kogukond tekkinud, kes iganädalaselt käib rannavollet mängimas turniiridel, mida me korraldame, siis tundus, et see aasta võiks siin Kloogarannas teha ühe väga korraliku turniiri. See andis usku, et Eestis saab väga ägedaid rannavolle üritusi teha küll ja loodan, et neid tuleb nüüd muudkui juurde."