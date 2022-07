Sikk ja Kivioja näitasid Eesti meistrivõistlustel võimu

Hommikul asus Eesti eliit esimesena starti supersprindis, kus 375-meetrisele ujumisringile järgnes 10 km rattasõitu ja kaks ja pool kilomeetrit jooksu. Võit läks lätlasele Arturs Liepale, eestlastest viis Balti meistrivõistluste hõbeda koju Johannes Sikk, kes edestas 17 sekundiga lätlast Artjoms Gajevskist.

"Ei tulnud üldse lihtsalt, juba ujumises tekkis väike vahe esimestega. Siis oli vaja esimeses vahetusalas ja ratta alguses kõvasti vaeva näha, et üldse seal esimesed poisid kätte saada ja siis edasi lätlasega tegime enamuse ajast koostööd ja põhimõtteliselt enne vahetusala saime eestlase Kevini saime kätte. Tulime kolmekesi vahetusalasse, ees oli lätlane päris pikalt eest ära, teda oli natuke raske täna kätte saada, aga jooksu suutsin lõpuks oma paremuse maksma panna ja siis ikkagi teise kohaga finišisse tulla," rääkis Sikk.

Sikk jättis nii palju varu sisse, et suutis pärastlõunal võidutseda ka olümpiadistantsil Kevin Vabaoru ja Rinel Piusi ees. Naistest võitis supersprindi suure eduga Kaidi Kivioja.

"No tegelikult pidi ikka pingutama küll, üksi ees. Esimesena veest välja tulla, sellist kogemust mul ei olegi, väga tore emotsioon oli, aga rattas see esimene ots oli kõik vastutuult, et üsna raske oli ja tagasipöördes ma vaatasin, et tegelikult grupp oli üsna lähedal, et ma pidin ikka täitsa pingutama," sõnas Kivioja.

"Mul on väga hea meel, et see võistlus siin üldse korraldati, tegelikult pidi Leedus toimuma, aga seal jäi ära. Eesti triatloni liit suutis võistluse ikkagi siin ära korraldada ja sportlased on kindlasti väga tänulikud ja õnnelikud, et meil see võimalus oli ja sai ka vajalikke World Triathloni edetabelipunkte, et ma saan siis ka paremini MK-dele peale," lisas Kivioja.

Kivioja krooniti samuti ka olümpidistantsil võitjaks.