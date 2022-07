Jonas Vingegaard võitis teise taanlasena Tour de France'i

Vingegaard tõusis 11. etapi võiduga velotuuri liidriks ja ei pidanud seejärel kollast liidrisärki kordagi loovutama. 25-aastasest Vingegaardist sai teine taanlane, kes on maailma kõige mainekamal velotuuril üldvõidu võtnud. 26 aastat tagasi võidutses esimesena Bjarne Riis.

Kahel eelmisel aastal võitjaks tulnud Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) lõpetas kokkuvõttes Vingegaardi järel teisena, kaotust taanlasele kogunes lõpuks kaks minutit ja 43 sekundit. Kolmanda koha teenis Geraint Thomas (INEOS Grenadiers; +7.22) ja parima prantslasena saavutas David Gaudu (Groupama - FDJ) neljanda koha (+13.39). Esiviisiku lõpetas Aleksandr Vlasov (BORA - hansgrohe; +15.46).

Velotuuri viimase ja pigem sümboolse etapi (Paris La Defense - Paris; 115,6 km) võitis belglane Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck; 2:58.32).

