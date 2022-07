Artti Aigro saavutas suvisel GP etapil karjääri parima koha

Võistluspäeva alustas Aigro proloogi neljanda kohaga. Vooru pikkuselt teist õhtulendu näidanud eestlane hüppas 130 meetrit ja kogus sellega 122,5 punkti.

Aigro põhivõistluse avavooru hüpe kandus 125 meetrile ja ta sai soorituse eest 109,3 punkti. Teises voorus lendas Aigro 126 meetrit ja teenis 118,3 punkti. Kahe vooru kokkuvõttes teenis ta 227,6 punkti ja saavutas 13. koha.

"Tänase päevaga võib rahule jääda. Võrreldes eilsega tegin ma suure edasihüppe ja ei olnud teises voorus seda lagunemist, mis eile. Arvestades seda, et ettevalmistusperiood on alles poole peal ja sain tulla suve GP etapile end teistega võrdlema, siis arvan, et kõik läheb positiivses suunas," sõnas Aigro pärast võistlust.

Proloogi neljas koht Aigrole pingeid võistluseks peale ei pannud. "Tegelikult ega see hüpe ka ideaalne ei olnud. Sain lihtsalt paremini otsale pihta ja ajastus oli parem. Kui väiksed asjad paika loksuvad, siis see hüpe õnnestubki."

Kevin Maltsev hüppas avavoorus 120,5 meetrit ja kogus 98,3 punkti. Teises voorus mõõdeti Maltsevi hüppe pikkuseks 115 meetrit ja kokkuvõttes andis see talle 24. koha.

Kodupubliku rõõmuks võitis võistluse kolmekordne olümpiavõitja Kamil Stoch.