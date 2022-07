Kõigi aegade esimese naiste Tour de France'i etapi võitis hollandlanna

Pariisi tänavatel sõidetud ajaloolise etapi finišis edestas Wiebes napilt kahekordset olümpiavõitjat Marianne Vosi (Team Jumbo-Visma), kolmanda koha pälvis tänavu Flandria velotuuri võitnud Lotte Kopecky (Team SD Worx).

Esiviisikusse pääsesid veel Rachele Barbieri (Liv Racing Xstra) ja Emma Norsgaard (Movistar Team), tuuri peafavoriitide sekka kuuluvad Annamiek van Vleuten (Movistar Team) ja Elisa Longo Borghini (Trek-Segafredo) said kirja vastavalt 21. ja 22. koha.

31. juulini kestva velotuuri kaheksa etapi jooksul läbivad ratturid 1033,6 kilomeetrit. Kokku on võistlustules 144 naist, Eesti ratturid velotuuril ei osale.

@lorenawiebes for the win!

Victoire de @lorenawiebes sur la plus belle avenue du monde !#TDFF #WatchTheFemmes pic.twitter.com/4bM33Zjq9y