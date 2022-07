Bosnia koondis võib rahamurede tõttu EM-ilt kõrvale jääda

Bosnia korvpalliliit teatas, et on võimalik, et koondis peab kõrvale jääma selle aasta sügisel toimuvatest Euroopa meistrivõistlustest, sest korvpalliliidul ei ole võimalik osalustasu maksta.

Bosnia korvpalliliit teatas, et osa rahast koondise jaoks on sponsorite abiga koos, kuid neil on endiselt raha puudu.

"Me käisime paljude uste taga ja küsisime toetust, kuid saime enamasti negatiivsed vastused. Meid on tihti ignoreeritud. See kehtib eriti riiklike ja kohalike ametkondade kohta," teatas korvpalliliit.

Lisaks EM-ile on korvpalliliidul raskusi ka 2023. aasta MM-i kvalifikatsioonimängude osalustasuga.