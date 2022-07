Kontaveit kohtub Prahas esimeses ringis maailma 115. reketiga

Praha turniirile vabapääsme teeninud Kontaveit sai hiljuti Hamburgi turniiril teise koha, kui kaotas USA tennisistile Bernarda Perale finaalis.

See oli Kontaveidile esimene finaal alates veebruarist ning ühtlasi ka esimene finaal uue treeneri käe all.

Kontaveits ja Gorgodze pole varem omavahel mänginud.

Main draw in Prague (WTA 250), where Anett Kontaveit and Barbora Krejcikova are the top seeds.



Petra Kvitova withdrew before the draw due to left wrist injury. pic.twitter.com/wu00laA1s6