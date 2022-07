VAATA OTSE | Uibo tegi korraliku kettaheite, Õiglane langes suurest mängust

110 meetri tõkkejooks:

Erm ja Uibo tegid hea etteaste, kui Erm võitis esimese jooksu ajaga 14,33 (rekordvõistluse käigus 14,38) ja Uibo oli kolmas ajaga 14,49 (14,43). Õiglane ei saanud head starti, tundus, et koperdas ühel tõkkel ja ületas finišijoone peaaegu kukkudes. Hiljem lonkas ta staadionikoridoris päris tugevalt.

Võimsa jooksu tegi Niklas Kaul, kes nihutas isiklikku rekordit, hea etteaste tegid ka Kevin Mayer ja Pierce Lepage. Rohkem või vähem punkte kaotasid näiteks Kyle Garland ja Ayden Owens.

Kuue ala järel on liidriks Ayden Owens (5596), kellele järgnevad Pierce Lepage (5488), Zachery Ziemek (5384), Kyle Garland (5364), Kevin Mayer (5357), Ashley Moloney (5294), Cedric Dubler (5225), Lindon Victor (5205), Johannes Erm (5190) ja Sander Skotheim (5174). Maicel Uibo on 5136 punktiga 12., Janek Õiglane 5080-ga 17.

Uibo kaotab rekordigraafikule 101 punktiga, Õiglane nüüd 94 silmaga.

Enne teist päeva:

Kõik Eesti kümnevõistlejad tegid avapäeval vähemalt ühe hea tulemuse: Maicel Uibo tõukas parimal katsel kuuli isiklikku rekordit tähistava 15.17 kaugusele ja Erm liitus 15 meetri meeste klubiga, kui talle läks kirja 15.01. Erm nihutas tippmarki ka 400 meetri jooksus (47,02), Õiglane sai kõrgushüppes üle isiklikku rekordit korranud 2.05-st.

Uibo kogus avapäeval 4224 punkti ning kaotab kolm aastat tagasi Dohas püstitatud isikliku rekordi (8604) graafikule 93 punkti, Õiglasel on koos 4193 silma ja tema jääb rekordi (8405) graafikust maha 49 silmaga. Ermi kolm ülejäänud ala nii roosilised polnud ja tema on kogunud 4264 punkti, ehk miinuspunkte võrreldes 8445-ga on 249.

Avapäeva järel on liidriks Puerto Rico mitmevõistleja Ayden Owens-Delerme 4606 punktiga, teine on kanadalane Pierce Lepage 4485 silmaga ja kolmas ameeriklane Zachery Ziemek 4469 punktiga. Pärast Damian Warneri katkestamist liigub kuldmedali poole maailmarekordimees Kevin Mayer, kes kogus avapäeval 4372 punkti.

Ajakava:

19.35 10-võistlus: 110 m tõkkejooks (Õiglane, Erm, Uibo)

20.30 10-võistlus: kettaheide, A-grupp (Õiglane, Erm, Uibo)

21.40 10-võistlus: kettaheide, B-grupp (Õiglane, Erm, Uibo)

22.15 10-võistlus: teivashüpe, A-grupp (Õiglane, Erm, Uibo)

23.15 10-võistlus: teivashüpe, B-grupp (Õiglane, Erm, Uibo)