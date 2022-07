TÄNA OTSE | Kas eestlased sekkuvad mitmevõistluse medalimängu?

Kõik Eesti kümnevõistlejad tegid avapäeval vähemalt ühe hea tulemuse: Maicel Uibo tõukas parimal katsel kuuli isiklikku rekordit tähistava 15.17 kaugusele ja Erm liitus 15 meetri meeste klubiga, kui talle läks kirja 15.01. Erm nihutas tippmarki ka 400 meetri jooksus (47,02), Õiglane sai kõrgushüppes üle isiklikku rekordit korranud 2.05-st.

Uibo kogus avapäeval 4224 punkti ning kaotab kolm aastat tagasi Dohas püstitatud isikliku rekordi (8604) graafikule 93 punkti, Õiglasel on koos 4193 silma ja tema jääb rekordi (8405) graafikust maha 49 silmaga. Ermi kolm ülejäänud ala nii roosilised polnud ja tema on kogunud 4264 punkti, ehk miinuspunkte võrreldes 8445-ga on 249.

Ajakava:

19.35 10-võistlus: 110 m tõkkejooks (Õiglane, Erm, Uibo)

20.30 10-võistlus: kettaheide, A-grupp (Õiglane, Erm, Uibo)

21.40 10-võistlus: kettaheide, B-grupp (Õiglane, Erm, Uibo)

22.15 10-võistlus: teivashüpe, A-grupp (Õiglane, Erm, Uibo)

23.15 10-võistlus: teivashüpe, B-grupp (Õiglane, Erm, Uibo)