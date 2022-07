Viimasel katsel aega kaotanud Torn ja Järveoja lõpetasid laupäeval 16. kohal

Euroopa autoralli meistrivõistluste (ERC) kuues etapp, Rally di Roma Capitale jätkus laupäeval kuue kiiruskatsega, mille jooksul läbiti 92,56 katsekilomeetrit. Ken Torn / Ken Järveoja (Ford Fiesta Rally2) alustasid esimest pikka võistluspäeva kuuendalt kohalt.

Hommikuse esimese katse lõpus sõnas Torn, et auto on alajuhitav ja ringi viimasel katsel, et ta peab enda sõitu parandama. Ennelõunase ringi parimaks katseajaks jäi SS3 välja sõidetud kümnes aeg. Lõunapausile said esimest korda Rally2 autoga asfaldiralli sõitvad eestlased absoluudi üheksandalt kohalt. Kaotust liidritele 35,1 sekundit.

Peale lõunapausi ootasid ees hommikuste katsete kordused. Kui hommikusel ringil suutsid Torn / Järveoja 29,08 km pikkusel katsel näidata kümnendat aega, siis selle kordusel juba kuuendat. Katse võitjatele kaotasid nad 10,8 sekundiga.

Enne päeva viimast katset hoidsid eestlased üldarvestuse üheksandat kohta ja jäid liidritest 43,6 sekundi kaugusele.

Kahjuks purunes autol viimasel katsel rehv, mis ühel hetkel velje pealt maha tuli ja eestlaste Ford Fiesta Rally2 auto kivimüüri suunas. See ootamatu olukord lõppes parema küljega kivimüüris käimisega. Kuna auto kahjustused olid päris suured, siis hilinesid eestlased päeva viimasesse ajakontrolli kaks minutit ja said selle eest 20 sekundit trahvi. See tähendas, et Torn / Järveoja kukkusid üldarvestuses 16. kohale ja jäävad enne pühapäevaseid katseid liidritest maha enam kui kahe minutiga.

Ken Torn: "Päeva algus oli keeruline, sest kuidagi ei olnud auto käitumisega rahul ja oma sõit andis ka kohati soovida. Saime päevapeale tunde ja auto paremaks, kuid viimasel katsel saime järelikult kuskilt torke või miskit, et rehv vaikselt tühjaks jooksis ja enne hoiatamata ühes vasakkurvis veljelt maha tuli. Selle tagajärjel proovisime jõudu kivimüüriga. Õnneks on nüüd auto kinnises pargis ja homme saab jälle gaasi panna."

ERC Rally di Roma Capitale jätkub pühapäeval kuue kiiruskatsega, mille jooksul läbitakse 92,72 katsekilomeetrit.