Olde: on nii tiitlitega kui ka nooremaid mängijaid

"Mingi hulga maletajaid me kutsume, need on tiitlitega maletajad, kellele me garanteerime siin olemise. Aga ülejäänud maletajad tulevad ise aktiivselt mängima, sest nende võistluste auhinnafond kokku on 7500 eurot, mis on päris palju. Klassikalise turniiri esikoht on 1500 eurot. See on maletajate jaoks nagu töö. On tiitlitega mängijaid, aga on ka hästi palju nooremapoolseid mängijaid," ütles võistluste korraldaja Hendrik Olde.

Hispaania kodakondsusega, praegu Lätis elaval Aleksei Širovil on maailma 32. reiting. Širov võistles kiirmales ja andis simultaani.

"Kaks aastat tagasi ma juba võistlesin siin, kiirmales minu arvates ja sain esikoha. Välkmales samuti võitsin. Kaks aastat tagasi oli mulle väga oluline siia tulla, sest see oli nelja ja poole kuu jooksul esimene väljasõit Lätist. Suure heameelega tulin uuesti," kommenteeris Širov.

Üks malefestvialil osaleja tegi samal ajal kaasa ka Pärnu muusikafestivalil. Löökpillimängija Heigo Rosin on esimese Klassikatähtede saate hooaja finalist.

"Malehuvi on mul väga ammune juba. Mäletan, et isa ja vennaga õppisime kunagi käigud selgeks. Aga pärast mõnda kuud juhtus nii, et nad ei saanud mulle vastu enam. Siis ma hakkasin lihtsalt internetis mängima. Ja eelmisel aastal läksin ma malet ka järjepidevamalt õppima, et saaks vähe paremaks, kommenteeris löökpillimängija ja maletaja Heigo Rosin.