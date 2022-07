Vips sai vormel-2 sarjas sprindietapil kuuenda koha

Vips startis rajale neljandalt positsioonilt, kuid kaotas seejärel mitu kohta. Sõidu lõpuks võitles ta end siiski ettepoole, lõpetades sprindietapi kuuendal kohal.

Sõidu võitis Liam Lawson, teise koha sai Jehan Daruvala ning kolmas oli Theo Pourchaire. MM-sarja üldliider Felipe Drugovich lõpetas sõidu neljandana.

Põhisõit toimub pühapäeval algusega kell 10.35.

POINTS SCORERS @LiamLawson30 picks up maximum points with the win and fastest lap!#FrenchGP #F2 pic.twitter.com/QAN5JOD8a4