Siim Lepik Paula Palmiste EM-i medalivõidust: see oli realistlik tulemus

Vikerraadio saates "Me oleme tšempionid" käis külas Siim Lepik, kes on juhendanud ka BMX krossis 11-aastaste tüdrukute hulgas Euroopa meistrivõistlustel pronksmedali võitnud Paula Palmistet.

Eesti noored BMX-krossiratturid on rahvusvahelises konkurentsis jõuliselt kanda kinnitamas. Pisut rohkem kui kümmekond päeva tagasi võitis Paula Palmiste Belgias peetud ala Euroopa meistrivõistlustel kuni 11-aastaste tüdrukute konkurentsis pronksmedali. Erinevates vanuseklassides jõudsid kümne parema hulka veel kolm noort Eesti BMX-krossisõitjat.

Head kohad, sealhulgas Paula Palmiste medal, pole pauk luuavarrest. BMX-kross on Eestis just laste sportliku taseme mõttes arenenud ja mõne aasta pärast võiks täiskasvanute konkurentsi siseneda põlvkond, mis on tõesti konkurentsivõimeline.

Paula Palmiste kuulub BMX Racing Estonia klubisse. Palusime Palmiste medalivõitu kommenteerida klubi treenerite hulka kuuluval Siim Lepikul, kes juhendanud varasemalt ka Paula Palmistet.

"See oli realistlik tulemus, kuna ta on väga pikalt vaeva näinud. Ta oli väga pikalt Prantsusmaal ja sai seal treenida. See aitas asjale kaasa," ütles Lepik.

Lepik ütleb, et Eesti noorte BMX-sõitjate tase on tõusnud. Sõidud riigisiseste konkurentidega on tasavägisemad. See tähendab, et kohalik rattur ei pea edasijõudmiseks enam ainult üksinda võitlema.

Lepiku sõnul tuleb noori trenni küll – näiteks Tartus tegutseb neli klubi ja õpilasi on neil kõigil. BMX võlub lapsi atraktiivsete hüpetega, mida see ala endas sisaldab.

"Praegu on tase läinud meeletult kõvaks. Teistega annab väga hästi võrrelda. Seal sõitsid ka 15-16 poisid meeletult hästi. 13-14 klassis oli meil finaalikohti. Tase on läinud meil väga kõrgeks. Tehakse suurt koostööd Läti treeneriga, kes on palju meie arenemisele kaasa aidanud," lisas Lepik.

Tingimused BMX-krossi harrastamiseks on Eestis tagasihoidlikud. Nii korralikke sise- kui välisradu on meil kaks – suurem osa neist Tartus. Seega tuleb panustada välislaagritele.

Treenerite kaader tasapisi muutub. Kui varasemalt tegelesid BMX-iga klassikalisema kooliga maanteerattatreenerid, siis nüüd on mitmed endised Eesti tippsõitjad, näiteks ka Ardo Oks, lapsi juhendama asunud.

"Ardo on treener, mina olen treener. Näiteks ka lapsevanemad aitavad kaasa, et saada sellele asjale pihta, et noori õpetada," sõnas Lepik.

"Sõidukogemus on meil meeletu. Treenerid ei saa seda kogemust. Ta oskab seda kõrvalt vaadata, aga ta ei tea rajapeal seda olukorda, kui raske seda harjutust tehaon. Kui oled ise kogenud, siis on palju lihtsam noort julgustada," kommenteeris Lepik.

Lepik usub, et üsna varsti jõuab ka mõni Eesti sportlane sellel alal olümpiamängudele.

"Usun, et see juhtub varsti. Praegu tuleb meie tase meeletult üles. Poisid on ikkagi väga kõvad. Praegused Euroopa meistrivõistlusted näitasid selle ära. Tüdrukuid meil ei ole, ongi ainult Paula."

