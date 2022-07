Lisell Jäätma pääses vibulaskmise MK-etapi finaalvõistlusele

Jäätma lõpetab hooaja plokkvibus esikaheksas ning sellega teenis 23-aastane eestlanna koha finaalvõistlusel.

Kuigi Jäätma ei osalenud Kolumbias peetaval MK-etapil, oli ta tulemus piisavalt hea, et enam esikaheksast mitte välja kukkuda.

"Sõnad ei suuda kirjeldada seda, kui õnnelik ma olen. Kindlasti on imelik olla kodus, kui teised võistlevad, kuid ma tunnen ennast suurepäraselt," ütles Jäätma MK-sarja sotsiaalmeedia vahendusel.

Finaaletapp toimuib 15.-16. oktoobril Mehhikos Tlaxcala de Xicohtencatlis.

She's sitting at home rather than shooting in Medellin… but Lisell Jaatma is now QUALIFIED for the Hyundai #ArcheryWorldCup Final! pic.twitter.com/y2HJTea4Eu