ÖÖSEL OTSE | Uibo ja Erm parandasid kuulitõukes rekordit, Õiglane 14.

USA-s Oregonis jätkuvatel kergejõustiku maailmameistrivõistlustel on kümnevõistlust alustanud eestlased Maicel Uibo, Johannes Erm ja Janek Õiglane. Avapäeva teise poole otseülekanne ERR-i spordiportaalis ja ETV-s algab ööl vastu pühapäeva kell 2.10, kommenteerivad Juhan Kilumets ja Helar Osila, intervjuusid vahendab Ragnar Kaasik.

100 meetri jooks:

Hea jooksu tegi Uibo, kes sai kirja 11,14 ehk ainult neli sekundit kehvema aja kui kolm aastat tagasi Doha MM-il isiklikku rekordit ja Eesti kõigi aegade teist tulemust 8604 punkti püstitades.

Nii Erm kui Õiglane andsid isikliku rekordi graafikuga võrreldes veidi punkte ära: Erm (rekordvõistluse käigus 10,73) sai teises jooksus kirja aja 10,94 ja Õiglane (10,89) 11,12.

Alavõidu võttis Tokyo olümpiavõitja, kanadalane Damian Warner 10,27-ga, koondisekaaslane Pierce Lepage kaotas talle 12 sajandikku.

Kaugushüpe:

Eesti mitmevõistlejate parima hüppe tegi kolmandas voorus 7.37 kirja saanud Johannes Erm, kuid tema isiklik rekord on enam kui poole meetri võrra parem. Maicel Uibo teise katse pikkuseks mõõdeti 7.32 ning Janek Õiglasele läks kirja avavoorus hüpatud 7.26.

Warner sai teise järjestikuse alavõidu, kui talle läks kirja 7.87. Hea hüppe tegi ka Tokyo OM-i kuues mees Zachery Ziemek (7.70), Puerto Rico mitmevõistleja Ayden Owensi parima hüppe pikkuseks mõõdeti isiklikku rekordit tähistav 7.64.

Kahe ala järel on Warneril koos 2057 punkti, Lepage'i edestab ta 111 silmaga. Erm on 1777 punktiga 12. ning kaotab isikliku rekordi graafikule 198 punktiga, Uibo on 1721 silmaga 15. (rekordigraafikuga võrreldes -42) ja Õiglane asub 1710 punktiga tabeli 16. real (rekordigraafikuga -90).

Kuulitõuge:

Suurepärase võistluse tegid nii Erm kui Uibo, kes parandasid mõlemad oma isiklikku rekordit. Erm liitus 15 meetri meeste klubiga, kui sai viimases voorus kirja 15.01 ning Uibo nihutas viie sentimeetriga Doha MM-il püstitatud tippmarki, tõugates samuti kolmandas voorus 15.17. Õiglase parimaks jäi seekord 14.83.

Alavõit läks täpselt 16 meetrit tõuganud Lindon Victorile, talle järgnesid Leo Neugebauer 15.83 ja isikliku rekordi tõuganud Zachery Ziemek 15.37-ga. Uibo oli kokkuvõttes viies ja Erm kuues.

Kolme ala järel on liidriks Damian Warner, kellel on koos 2846 punkti. Talle järgnevad Zachery Ziemek 2756, Ayden Owens 2728, Pierce Lepage 2725, Kevin Mayer 2680 ja Lindon Victor 2655 punktiga. Ermil on 2567 (rekordigraafikuga võrreldes -177), Uibol 2521 (-39) ja Õiglasel 2489 (-102) punkti.

Enne võistlust:

Laupäeval alustavad kergejõustiku MM-il kolm Eesti mitmevõistlejat, kui kavas on 100 meetri jooks, kaugushüpe ja kuulitõuge.

Maicel Uibo loodab MM-ilt koju viia medali ning Johannes Erm ja Janek Õiglane loodavad parandada isiklikke rekordeid.

Lisaks võisteldakse laupäeva õhtul ka naiste 100 meetri tõkkejooksus ning naiste kaugushüppes.

Ajakava:

19.50 kümnevõistlus: 100 m (Õiglane, Erm, Uibo)

20.40 kümnevõistlus: kaugushüpe (Õiglane, Erm, Uibo)

21.20 N 100 m tõkkejooksu 1. ring

22.00 N kaugushüppe kvalifikatsioon

22.10 kümnevõistlus: kuulitõuge (Õiglane, Erm, Uibo)