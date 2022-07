VAATA OTSE | Kas võimsas hoos Prantsusmaast saab viimane EM-i poolfinalist?

Naiste jalgpalli Euroopa meistrivõistluste neljandas veerandfinaalis kohtuvad Prantsusmaa ja Holland, et selgitada välja viimane poolfinalist. Ülekanne mängust algab 21.50 ETV2-s ja ERR-i spordiportaalis. Mängu kommenteerivad Aet Süvari ja Sirje Roops.

Enne mängu:

Prantsusmaa naiskond ei ole kunagi EM-il veerandfinaalist edasi pääsenud, kuid sel aastal näitasid nad alagrupis väga head minekut: võitsid D-alagrupi kahe võidu ja ühe viigiga.

Holland on sel turniiril aga palju kannatanud. Juba avamängus kaotas naiskond kapteni ja esiväravavahi Lieke Martensi, kes sai õnnetult vigastada. Samuti on Hollandi naiskonda kimbutanud ka koroonaviirus. C-alagrupis jäi Holland teiseks samuti kahe võidu ja ühe viigiga.

Prantsusmaa naiskonnas on kaartide tõttu ohus Sakina Karchaoui, kes kollase kaardi teenimise korral veerandfinaalis peab jätma vahele poolfinaali. Samas olukorras on Hollandi naiskonnast aga lausa neli mängijat: Jill Roord, Lineth Beerensteyn, Dominique Janssen ja Damaris Egurrola.

Prantsusmaa naiskonna peatreener Corinne Diacre enne mängu: "Me teame Hollandit väga hästi, sest oleme jälginud neid ja nende mängijaid. Meie jaoks ei ole üllatusi, ma arvan, et nende jaoks ei teki ka meil üllatusi."

Hollandi naiskonna peatreener Mark Parsons enne mängu: " Me teame Prantsusmaad hästi ning nemad teavad meid hästi. Me oleme kasvanud ja arenenud ning nemad samuti. Me ootame mängu põnevusega."

Selle paari võitja kohtub kolmapäeval poolfinaalis Saksamaa naiskonnaga.