Rootsi naiskonna peatreener: vajame poolfinaaliks väga head plaani

Reede õhtul naiste jalgpalli Euroopa meistrivõistlustel poolfinaali jõudnud Rootsi naiskonna peatreener Peter Gerhardsson ütles, et Inglismaa võitmiseks poolfinaalis on Rootsil vaja väga head plaani.

"Poolfinaal tuleb kindlasti väga huvitav mäng. Ma arvan, et meid on raske võita," ütles Gerhardsson pärast võitu veerandfinaalis.

"Me peame endalt küsima, mida me saame teha selleks, et nad ei suudaks hästi mängida, ning kuidas me saame neid võita," lisas Rootsi naiskonna peatreener.

Ühtlasi ütles Gerhardsson, et nad teevad kindlasti palju eeltööd Inglismaa naiskonna kohta. "Me teeme kindlasti plaani. Ma saan teile kinnitada, et teeme plaani, kuid me vajame eriti head plaani, et võita," ütles ta.

Inglismaa ja Rootsi kohtuvad EM-i poolfinaalis teisipäeval. Mängu otseülekannet näeb ERR-i spordiportaalis ja kanalis ETV2.