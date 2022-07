Kalev/Cramo toob meeskonda Hispaania esiliiga skoorikuninga

Korvpalluri teekonda alustas Van Beck Westside High Schoolis, kus aitas meeskonnal hooajal 2013-14 tulla oma piirkonna meistriks. Samal ajal osales ta AAU liiga mängudes endise NBA tagamängija TJ Fordi juhendatavas TJ Ford Elite meeskonnas. Edasi liikus noormängija NCAA I divisjoni Houstoni ülikooli, kus mängis neli aastat ning andis ennast 2018. aasta NBA drafti üles.

Kuigi Van Beck jäi draftis valimata, sai ta järgneval kahel hooajal võimaluse töötada Los Angeles Lakersi farmklubiga G-liigas, South Bay Lakersiga kuni 2020 jaanuaris liitus ta Kolumbia meistriliigas mängiva Tigrillos de Antioquia meeskonnaga. 18 mänguga tõi ta keskmiselt 16.7 punkti, 6.6 lauapalli ja 2.7 resultatiivset söötu.

2021-22 hooaja veetis ta Hispaanias LEB Oro liigas (tugevuselt teine liiga) Palmer Alma Mediterránea Palma ridades, kus hooaja lõpuks oli ta liiga suurim korvikütt 19.5 punktiga, tabades kolmeseid 42%-ga, lisaks võttis ta keskmiselt 4.6 lauapalli ning jagas 2 resultatiivset söötu 28 mängus.

Peatreener Heiko Rannula sõnul otsiti meeskonda combo-guardi kes oleks ohtlik nii palliga kui pallita mängus ja lisas: "Wes peaks olema üks meie rünnakuliidritest ja mängija kes mängu olulisematel hetkedel visked enda peale võtab."

Kalev/Cramo meeskond on tänase seisuga sõlminud lepingu üheksa mängijaga, kelle hulka kuuluvad lisaks Van Beckile tagamängijad Alterique Gilbert, Martin Dorbek, Oleksandr Kovliar ning ääremängijad Kristjan Kitsing, Taavi Jurkatamm, Artur Konontšuk, Hugo Toom ja Tanel Kurbas.

