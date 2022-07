Noor judomaadleja Darja Mihhailova: ammu ootasin seda tulemust

Tänavu on noor judoka Euroopa karikaetapil juba kaks korda poodiumile tõusnud - juuni lõpus Bosnias oli ta U-21 vanuseklassis napilt teine, enne seda aprillis Poolas pronksil.

Ka kadettide vanuseklassis paar aastat tagasi korra pjedestaalil käinud neiu alustas judotrenniga aga kaheksa-aastaselt koolis - ja sugugi kohe mitte nii edukalt.

"Esimesed võistlused, ma ei mäleta, millal olid, aga vist Kalevi spordihoones - seal ma kõik kaotasin, ühe ainult võitsin oma treeningkaaslase vastu, aga ma olin väga väike ja ma tundsin, et see atmosfäär on väga pingeline," sõnas Mihhailova ERR-ile.

Viimaste kuude edu on olnud silmatorkav ja Mihhailova ise tunneb, et on selgelt arenguteel. "No ma juba ammu ootasin seda tulemust, aga ma tunnen, et mul tase läheb kõrgemaks ja ma olen väga rahul, et mul juba hakkasid medalid tulema," lausus ta.

Praegu valmistub ta augusti keskel Ecuadoris toimuvateks juunioride maailmameistrivõistlusteks, Euroopa meistrivõistlused juunioridele peetakse kuu aega hiljem Prahas.

"Muidugi esimese asjana ma tahan lihtsalt ilusat judot näidata, ja oleks väga hästi, et ma saan viies hulka. Medal oleks väga hästi," lisas Mihhailova.

Ka olümpiamängud on neiul pikemas tulevikuplaanis - esialgu on neile veel vara mõelda, aga unistus on olemas.

"Et kvalifitseeruda, on praegu vaja väga palju teha, sest ma veel ei tunne, et ma võin nii hästi konkureerida tiitlisportlastega. Aga ma veel nii palju ei kiirusta ja ootan, et saan nendega konkureerida."