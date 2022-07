Eesti U-20 korvpallikoondis jõudis EM-il kindla võiduga poolfinaali

Eesti koondise liidriks kerkis 28 minutiga 13 punkti, 10 lauapalli, seitse resultatiivset söötu ja neli vaheltlõiget kirja saanud Joonas Riismaa.

Punktiliidriks oli 28 minutiga 18 silma visanud Kasper Suurorg. Johannes Kirsipuu panustas 13 punkti, viie lauapalli ja nelja sööduga, nurgast kolmeseid 3/5 tabanud Ralf Küttis lisas üheksa punkti ning eelmised kaks kohtumist väikese tervisehäda tõttu vahele jätma pidanud Markus Ilver lisas kaheksa silma ja kaheksa lauapalli.

Põhja-Makedoonia edukaim oli 18 punkti visanud Marko Milovanovikj, Andrej Mitrevski kogus 10 silma ning nende koondise liider Amar Hot lisas kuus silma ja 14 lauapalli (neist viis ründelauast). Kohtumine on järelevaadatav siin.

"Palju õnne võistkonnale ja Eesti korvpallile! Nelja hulka jõuda on, ma arvan, hea saavutus. Turniiril on nüüd veel kaks mängu jäänud ning eks paistab, mis homme (laupäeval - toim) ja ülehomme saab, aga seni on väga korralik turniir olnud. Täna samuti, kontrollisime mängu algusest lõpuni ja tuli kindel võit. Vaatame, mis edasi hakkab saama," kiitis koondise juhendaja Alar Varrak Basket.ee vahendusel.

Poolfinaalmäng Läti - Serbia veerandfinaali võitjaga peetakse laupäeval meie aja järgi kell 18.00. Poolfinaali võitja liigub pühapäeval kell 20.15 algavasse finaali ning kaotaja peab püüdma A-divisjoni edasipääsukohta kell 18.00 algavast pronksimatšist.