Liverpooli suurost lõi 45 minutiga Saksamaa tippklubile neli väravat

Liverpool läks neljapäeval vastamisi RB Leipziga ja teenis ülikindla 5:0 võidu. Avapoolajal asus Inglismaa tippklubi Mohamed Salah tabamusest juhtima ning teisel poolajal pakkus pealtvaatajatele meeldejääva elamuse Darwin Nunez, kes kõmmutas Lepizigi võrku koguni neljal korral.

Nunez kahes eelmises hooajaeelses sõprusmängus väravaarvet ei avanud, kuid neljapäeval õigustas mullune Portugali kõrgliiga parim väravakütt, miks maksis Liverpool tema teenete eest 75 miljonit eurot.

"See oli parim viis, kuidas erinevatele spekulatsioonidele punkt panna. Sageli arvame, et kui maksad palju raha, siis mängijad ei tunne mingisugust survet. Tegelikult nii ei ole, jalgpallurid on täiesti normaalsed inimesed ja ka nemad tunnevad seda survet. Eriti see põlvkond, kes on palju sotsiaalmeedias ja loeb, mida nende kohta räägitakse. Siis tekib neil järsku mingisugune pinge. Ta (Nunez - toim) on väga hea mängija, saab survega hakkama ja loomulikult oli tal täna suurepärane õhtu," sõnas Liverpooli juhendaja Jürgen Klopp, vahendab BBC.

Liverpool kohtub järgmisel kolmapäeval viimases hooajaeelses sõprusmängus RB Salzburgiga ning laupäeval, 30. juulil lähevad nad Inglismaa superkarika nimel vastamisi Manchester Cityga.