Kõrgeima asetusega Alcaraz pääses Hamburgis kaheksa parema sekka

Tund ja 54 minutit väldanud teise ringi kohtumises alistas kõrgeima asetusega Alcaraz 7:6 (4), 6:3 serblase Filip Krajinovici (ATP 43.). Alcaraz lõi kolm serviässa ja murdis Krajinovici servi neljal korral, kuid tegi ka neli topeltviga. 19-aastane hispaanlane on tänavu võitnud 22 liivaväljakul peetud matši ja kaotanud kõigest kaks.

"Pidin võitmiseks andma endast parima, olen oma esitusega väga rahul. Filip mängis algusest lõpuni uskumatult hästi," rääkis Alcaraz pärast kohtumist, vahendab ATP.

Veerandfinaalis kohtub Alcaraz seitsmenda asetusega Karen Hatšanoviga (ATP 26.), kes oli teises ringis 6:3, 7:5 parem itaallasest Fabio Fogninist (ATP 61.). "Karen on praegu võimsas hoos. Tal on väga tugev serv, mis teeb mängu raskeks. Samas arvan, et sain täna (neljapäeval - toim) enesekindlust juurde ja suudan veerandfinaalis sama hästi mängida," lisas Alcaraz.

Paari võitja kohtub poolfinaalis kas Borna Corici (ATP 183.) või Alex Molcaniga (ATP 48.). Teistes veerandfinaalides lähevad omavahel vastamisi Alejandro Davidovich Fokina (ATP 35.) ja Lorenzo Musetti (ATP 62.) ning Aslan Karatsev (ATP 37.) ja Francisco Cerundolo (ATP 30.).

Naiste üksikmängus kohtub Anett Kontaveit (WTA 2.) poolfinaalis venelanna Anastasia Potapovaga (WTA 63.). Kohtumine algab reedel kell 14.00.