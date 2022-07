Janari Jõesaar liitus kolmekordse Poola meistriga

"Olen väga õnnelik ja põnevil, et saan tuleval hooajal Anwili eest mängida. Olen meeskonna fännide ja koduhallis oleva atmosfääri kohta palju head kuulnud. Loodetavasti tuleb hea hooaeg ja soovin, et jõuaksime kõikides sarjades võimalikult kaugele," rääkis Jõesaar klubi kodulehele.

"Janarit ei pea Poola korvpallifännidele tutvustama, sest ta paistis silma MM-valikmängudes Poola vastu. Oleme kindlad, et ta suudab ennast meie meeskonnas tõestada," sõnas Wloclaweki juhatuse esimees Lukasz Pszczolkowski.

"Olen Janarit tükk aega jälginud ja proovinud teda mitmel korral enda meeskonda tuua. Lõpuks see õnnestus. Kõik, kes vaatasid Eesti ja Poola MM-valikmänge, teavad, et tegemist on väga hea mängijaga, kes suudab kolmel erineval positsioonil mängida. Meil oli sellist mängijat vaja," lisas klubi peatreener Przemyslaw Frasunkiewicz.

Anwil on kolmekordne Poola meister (2003, 2018, 2019) ja sel kevadel võitsid nad Poola meistrivõistlustel pronksmedali. Eeloleval hooajal osaletakse lisaks Poola kõrgliigale ka FIBA Europe Cup sarjas.

Möödunud hooajal mängis Jõesaar Saksamaa kõrgliigas Bayreuthi Medis ning ta viskas keskmiselt 10,4 punkti ja võttis 6,3 lauapalli.