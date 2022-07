Vingegaard võitis 18. etapi ning liigub velotuuri võidu poole

18. etapil tegi tugeva stardi Wout van Aert (Jumbo-Visma). Vingegaard ja tema lähim rivaal Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) suutsid ühes tempos sõita pea kogu etapi.

Col des Spandelles'i laskumisel kukkus Pogacar, kuid Vinegaard ootas ta spordimehelikult järele.

What a moment #TDF2022 pic.twitter.com/iQVlKFI9fR

5 kilomeetrit enne lõppu jõudsid Vingegaard, Pogacar ja Sepp Kuss (Jumbo-Visma) liidrite grupile järele, kus sõitsid Vingegaardi tiimikaaslane van Aert ning Daniel Martinez (Ineos Grenadiers). Esimesena jäi grupist maha Martinez, seejärel 4.5 kilomeetrit enne lõppu jäi maha ka Pogacar. Vingegaard sõitis 3.5 kilomeetrit enne lõppu eest ära van Aertilt ning sõitis kuni finišini üksinduses.

Finišijoone ületas Vingegaard minuti ja neli sekundit enne rivaali Pogacari. Kolmandana lõpetas van Aert ning neljandana Geraint Thomas (Ineos Grenadiers).

Üldarvestuses on enne viimast kolme etappi esimesel kohal Vingegaard, teisel kohal Pogacar ning kolmandal kohal Thomas.

A HUGE moment in Danish cycling



Jonas Vingegaard takes a giant step to winning the 2022 Tour de France #TDF2022 | @JumboVismaRoad | @discoveryplusUK pic.twitter.com/zitNTFTxE5