Järva-Jaani RSK rattavahetusega võistluse võitsid Jõeäär ja Lepasalu

Järva-Jaani rattavõistlus on ainulaadne selle poolest, et seal antakse start kahele võistlusele korraga: 50-kilomeetrisele rattamaratonile ja 40-kilomeetrisele rattarallile ning mõnda aega sõidavad võistlejad heinamaal ja asfaldil täiesti kõrvuti.

Rattavahetusega formaat tähendab seda, et rattamaratonil lõpetanud võistlejatel on võimalus minna edasi maanteele ning saada tulemus kirja kahe sõidu kokkuvõttes. Seejuures läheb arvesse ka maratoni aeg eraldi ehk on võimalik võita kaks võistlust samaaegselt. Nii mullu kui tänavu on nii ka juhutnud.

Rattarallil oli seekord sees 3,8-kilomeetrine kruusalõik, mis lõhkus peagruppi ja segas kaarte. 40-kilomeetrise rattaralli võitis Artur Kupp, teise koha sai Oliver Rüster ja kolmanda Evar Saul. Rattamaratonis võidutses Jõeäär Kannimäe ja Tarvise ees.

Naiste seas järgnesid Lepasalule Merilin Metsalu ja Dobolina. Korraldajad loodavad, et rattavahetusega võistlusformaat on Eesti jalgrattavõistlustel oma koha leidnud ning jätkatakse ka järgmisel aastal.