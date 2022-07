Lampard hoiatas meeskonda pärast suurt kaotust Minnesota Unitedile

Lampardi juhendatav Everton kaotas hooajaeelsel turniiril 0:4 Minnesota Unitedile.

Everton kindlustas eelmisel hooajal koha Premier League'is, võites oma eelviimases mängus Crystal Palace'it.

"Mängijad peavad mõistma, et olime suure osa eelmisest hooajast võitluses kõrgliigasse püsima jäämise nimel," sõnas Lampard.

"Olime selles võitluses põhjusega ja kui me ei taha uuesti sellisesse olukorda sattuda, peavad nemad olema paremad ja mina pean parem olema," lisas Lampard.

Everton sai kaotuse ka USA turniiri esimeses mängus, kui meeskond pidi tunnistama Arsenali 2:0 paremust.

Järgmistes hooajaeelsetes kohtumistes mängib Everton Blackpooliga ja lisaks võõrustavad nad Ukraina meeskonda Kiievi Dinamot. 6. augustil algab Evertoni jaoks Inglismaa kõrgliiga, kui esimeses kohtumises minnakse vastamisi Chelseaga.

"Palju mõtlemist, palju tööd," ütles Lampard. "Oluline on see, kus me kahe ja poole nädala pärast oleme."

"Mängijad peavad mõistma, et nad on teinud individuaalselt ja kollektiivselt väga kehva esituse," lisas Lampard.

Everton müüs sel suvel maha ründaja Richarlisoni ja sõlmis lepingu Burnley kaitsja James Tarkowskiga.

"Poisid on siin hästi treeninud. Nad on kõvasti treeninud nagu nende kohustus on. See sooritus peaks andma neile koju lennates mõtlemisainet, sest see on kindlasti andnud mulle mõtlemisainet."