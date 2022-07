Semenya: ma ei suutnud tempoga kaasa minna

Caster Semenya ei pääsenud laupäevasesse naiste 5000 m finaali. Lõuna-aafriklanna saavutas oma eeljooksus 16 jooksja seas 13. koha ajaga 15.46,12, lõpetades peaaegu minuti kaugusel esikohale tulnud etiooplasest Gudaf Tsegayst (14.52,27).

Vaatamata pingutustele oli kahekordne olümpiavõitja ja kolmekordne 800 m maailmameister pärast seda positiivses meeleolus.

"Oli kiire jooks ja ma ei suutnud tempoga kaasa minna. Ma arvan, et on suurepärane, et saan siin joosta. Juba ainuüksi viie kilomeetri läbimine on minu jaoks õnnistus. Ma õpin ja olen valmis õppima veelgi rohkem," kommenteeris Semenya peale jooksu.

Semenyal on keelatud joosta distantsidel 400 meetrist kuni miilini, välja arvatud juhul, kui ta võtaks testosteroonitaset langetavaid ravimeid.