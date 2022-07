Nigeeria naiskonna mängijad ei ilmunud treeningule maksmata boonuste tõttu

Nigeeria jalgpallinaiskonna mängijad on tülis riigi jalgpalliliiduga (NFF) naiste Aafrika Rahvuste karikasarja kolmanda koha play-off'i eel.

Ükski mängija ei ole saanud võitude eest Botswana, Burundi ega Kameruni üle neile lubatud 10 000 dollari suurust boonust.

Mängijad boikoteerisid kolmapäevaõhtust treeningut, ajendades NFF-i kiiresti tegutsema, et enne reedest mängu Sambiaga asjad korda saada.

"Mängijad on keeldunud Casablancas asuvast hotellist lahkumast maksmata boonuste tõttu," ütles NFF-i kõrgeim ametnik BBC Sport Africale. "Samuti on probleem esimese viie laagripäeva tasustamata jätmises, mida mängijad ootasid oma pangakontodele, kuid see tasu pole saabunud."

Rahalistes raskustes NFF, mis saab raha Nigeeria valitsuselt, on teinud üheksakordse Aafrika meistri igale mängijale 1000 dollari suuruse makse, et katta nende 10 päeva hüvitis.

NFF-i president Amaju Pinnick ütles kolmapäeval BBC Sport Africale, et tema organisatsioon "tegeleb selle probleemiga", kuid enne maksete tegemist peavad ressursid tulema riigi spordiministeeriumilt.

NFF on naiskonnale kinnitanud, et nad saavad kõik, mis neile kuulub," ütles Toyin Ibitoye.

"Valitsusest raha laekumise protsessid võtavad aega ja naiskond saab sellest nüüd aru. Nii ministeerium kui ka NFF töötavad selle nimel, et asjad kiiremini liiguksid."

See pole esimene kord, kui Aafrika edukaima naiskonna mängijad protestivad maksmata boonuste pärast.

Esimene kord juhtus sama asi Lõuna-Aafrikas 2004. aastal pärast seda, kui lääne-aafriklased võitsid tiitli, teine ​​aga 2016. aastal Abujas, kus nad võitsid kaheksanda kontinentaalkarika.

2019. aasta naiste jalgpalli MM-il Prantsusmaal korraldasid mängijad järjekordse istumisprotesti maksmata palkade ja boonuste pärast pärast nende väljalangemist kaheksandikfinaalist.