Noorte EM-il jäi eestlaste laeks kolmas ring

Eesti noortennisistid on sel sajandil võitnud EM-võistlustelt kolm tiitlit, mida pole sugugi vähe, aga tänavust tulemust ei saa hinnata keskpärasest enamaks.

Kui tuletame meelde, kes on võitnud, siis edu on kõigil juhtudel tulnud U-16 vanuseklassis – Kaia Kanepi 2000. aastal üksikmängus, Anett Kontaveit – Tatjana Vorobjova 2011. aastal ja Kenneth Raisma – Mattias Siimar 2014. aastal paarismängus.

Pisut oli tänavu eestlastel ebaõnne loosiga. Paljudel juhtudel tuli juba teises ringis kokku minna kõrge asetusega mängijaga ja EM-võistlustel teevad reeglina kaasa kõik parimad. Kui oled kümne hulgas asetatud, siis kuulud ka Euroopas esikümnesse.

Aga vaatame nüüd vanuseklasside kaupa, kuidas eestlastel läks. Euroopa parimaks nooreks saab nimetada mängijat, kes võidab U-18 klassis ja seekord olid Eestil Klostersis (Šveits) peetud turniiril väljas kaks noormeest, kes saavad vanuse poolest osaleda ka järgmisel aastal. Oliver Ojakäär oli üks vähestest, kes jõudis 3. ringi. Esimeses ringis oli ta vaba ja teises alistas Alex Degabriele (Malta) 6:4, 6:1. Siis tuli aga vastu viiendana asetatud leedulane Edas Butvilas, kes jõudis äsja Wimbledoni noorteturniiril 1/8-finaali. Ojakäär kaotas talle 3:6, 2:6.

Markus Mölder sai ka ühe võidu, kuid ta alustas 1. ringist. Mölder alistas Edin Mulalici (Bosnia) 6:2, 6:3, aga läks 2. ringis kokku kolmanda asetusega Gilles Arnaud Bailly'ga (Prantsusmaa) ja kaotas 0:6, 3:6. Paarismängus said Mölder/Ojakäär 2. ringis lüüa 8. asetusega Hispaania paarilt.

Eesti U-18 neiud jäid kahjuks võiduta. Nii Liisa Varul kui ka Elisabeth Iila said otse teise ringi, kuid kaotasid seal vastavalt Amelia Supulniecele (Läti) 6:0, 6:7, 4:6 ja Natacha Schoule (Taani) 2:6, 3:6. Paarismängus jäid Iila/Varul napilt alla Portugali neidudele 7:5, 4:6, 8:10.

U-16 turniir on tavaliselt peetud Moskvas, aga praeguse sõjaolukorra tõttu Venemaal ühtki rahvusvahelist tiitlivõistlust ei korraldata ja mängiti Prerovis (Tšehhi). Parima tulemuse (3. ring) eest hoolitsesid Sten Hiiesalu ja Georg Strasch paarismängus, kus nad 2. ringis alistasid 12. asetusega Küprose paari, aga siis kaotasid viiendana asetatud hispaanlastele, kelle üks mängija oli U-16 Euroopa esireket Martin Landaluce.

Üksikmängus sai Strasch ühe võidu, sest ta alustas 1. ringist ja alistas Daniel Carrillo Benitezi (Andorra) 6:0, 6:1, ent 2. ringis kaotas 8. asetusega Antonio Voljavecile (Horvaatia) 3:6, 3:6. Otse 2. ringi pääsenud Hiiesalu jäi alla Leo Stenlundile (Soome) 3:6, 5:7.

Eesti U-16 neiud jäid samamoodi võiduta nagu kaks aastat vanemad mängijad. Grete Gull ja Laura Rahnel pääsesid otse 2. ringi, aga kaotasid seal vastavalt Yeva Galijevskale (Ukraina) 3:6, 6:2, 2:6 ja Teodora Kostovicile (Serbia, 10) 5:7, 2:6. Paarismängus oli kehv loosiõnn ja Gull/Rahnel kaotasid kolmandana asetatud Serbia paarile 3:6, 4:6.

U-14 turniir peetakse Mostis, mis asub samuti Tšehhis. Selles vanuseklassis sai Ojakääru kõrval teise üksikmängijana 3. ringi Marie Johanna Lapimaa, kellel ühest küljest oli loosiõnne, aga teisalt ei olnud. Nimelt kohtus otse 2. ringi saanud Lapimaa edetabelis väga madalal (920.) asuva Mathea Henrikseniga (Norra) ja võitis 6:1, 6:0, aga siis tuli vastu edetabelis teisel kohal paikneva Eliška Forejtkova (Tšehhi), kellelt Lapimaa ei saanud geimigi. Teise tšehhitari Laura Samsonovaga kohtus Kätriin Reinvald, aga seda kohe 2. ringis ja kaotas 0:6, 5:7. Reinvald ei jäänud võiduta, sest oli 1. ringis alistanud Jenny Marshi (Iirimaa) 6:3, 6:2. Paarismängus kaotasid 10. asetusega Eesti tüdrukud mõnevõrra üllatavalt Moldova paarile 4:6, 4:6.

Eesti U-14 poistel läks samamoodi nagu Reinvaldil. Kuna nad mängisid ka 1. ringi, said võidu nii Kristofer Karis kui ka Edwin Averjanov, alistades vastavalt Armands Aire (Läti) 6:3, 2:6, 6:2 ja Guillem Davasse Vidali (Andorra) 6:0, 6:0. Kuid 2. ringis kaotas Karis Antonio Mariglianole (Itaalia) 2:6, 4:6 ja Averjanov Marko Dragovicile (Serbia) 2:6, 5:7.

U-14 ja U-16 klassis peetakse ka lohutusturniirid, aga kuna seal saavad mängida ainult võiduta tennisistid (kaotasid avamängu kas 1. või 2. ringis), siis ükski Eesti U-14 noortest sel turniiril osaleda ei saanud. U-16 klassis on lohutusturniiril saanud ühe võidu nii Hiiesalu, Gull kui ka Rahnel – seega kõik jätkavad lohutusvõidu nimel.