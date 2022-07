Eesti maavõistlused jätkuvad pärast kaheaastast pausi

Eesti maavõistluseid korraldab Eesti Jalgpalli Liit alates 2012. aastast. Turniiri süsteem näeb ette, et 15 maakonna ja Tallinna esindused kohtuvad omavahel kahel korral. Seni on peetud kaheksa vooru. Eesti maavõistlused pidasid tiheda mängude graafiku tõttu 2020. ja 2021. aastal pausi, ent 30 aastat vältav võistlussari jätkub käimasoleval suvel.

Tänavused maavõistlused avatakse 23. juulil kell 14.30, kui Kärdla linnastaadionil võtavad mõõtu Hiiumaa ja Raplamaa esindused. Nädal hiljem, 30. juulil kell 15.00 selgitavad Viljandi linnastaadionil parima välja Viljandimaa ja Läänemaa võistkonnad. Ülejäänud kohtumiste toimumisajad teatab jalgpalliliit esimesel võimalusel.

Eesti maavõistlused 2022:

Hiiumaa – Raplamaa, 23. juuli kell 14.30 Kärdla linnastaadionil

Viljandimaa – Läänemaa, 30. juuli kell 15.00 Viljandi linnastaadionil

Ida-Virumaa – Võrumaa

Valgamaa – Tallinn

Saaremaa – Järvamaa

Tartumaa – Harjumaa

Jõgevamaa – Lääne-Virumaa

Põlvamaa – Pärnumaa

Seni on Eesti maavõistlustel kõige edukam olnud Harjumaa, kellel on kaheksa vooru järel kirjas vaid üks kaotus, kuus võitu ja üks viik. 19 punkti kogunud Harjumaa järel on 18 punktiga teisel kohal Tallinn, kellele järgnevad Lõuna-Eesti võistkonnad Võrumaa ja Valgamaa, kes on võrdselt kirja saanud 16 punkti. Tartumaa jääb neist maha kõigest ühe punktiga.

Eesti maavõistluste tabeliseis:

Harjumaa – 19p.

Tallinn – 18p.

Võrumaa – 16p.

Valgamaa – 16p.

Tartumaa – 15p.

Järvamaa – 13p.

Viljandimaa – 12p.

Ida-Virumaa – 12p.

Saaremaa – 12p.

Pärnumaa – 10p.

Raplamaa – 10p.

Läänemaa – 9p.

Hiiumaa – 7p.

Põlvamaa – 7p.

Jõgevamaa – 7p.

Lääne-Virumaa – 6p.

Kõikide senipeetud kohtumiste tulemustega saab lähemalt tutvuda siit.