Osaka ja tema treeneri koostöö lõppes enne USA lahtiseid

"On olnud privileeg juhendada Naomit alates 2019. aastast ja näha teda tšempioniks kasvamas," andis Fissette oma Instagrammi kontol teada koostöö lõppemisest Osakaga. "Ta on inspireerinud uut põlvkonda seda mängu armastama. Sellel teekonnal osalemine on olnud uskumatu. Aitäh, soovin sulle kõike head," lisas Fissette.

Paar alustas koostööd 2020. aasta hooaja alguses ja Fissette juhtis Osaka võidule 2020. aasta US Openil ja 2021. aasta Austraalia lahtistel. Tegemist on kahe suure slämmiturniiriga, mida tennisemaailmas võimalik võita.

Belglane teavitas sotsiaalmeedias koostöö lõppemisest ja nimetas praegu maailma edetabelis 38. kohal olevat 24-aastast Naomit suureks inspiratsiooniks "täiesti uuele põlvkonnale".