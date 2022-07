Williams teeb üksikmängus tagasituleku pärast aastast pausi

Williams teenis Kanada lahtistele vabapääsme ning mängib oma esimese üksikmängu matši pärast eelmise aasta augustit.

Hiljuti mängis ta Wimbledonis segapaarismängus koos Jamie Murrayga, kuni nad teises ringis välja kukkusid.

"Olen nii põnevil, et saan taas mängida," ütles Williams. "Ma armastan seda linna, turniiri ja ootan põnevusega Torontosse naasmist."

Torontos astub üles ka Venuse õde Serena, kes samuti jätkab oma tagasitulekut pärast esimese ringi kaotust Harmony Tanile Prantsusmaal.

Turniir kestab 6.- 14. augustini.

