Teise ülisuure võidu järjest saanud Eesti U-20 koondis jõudis EM-il veerandfinaali

Kokku vaid viis pallikaotust teinud Eesti esinduse resultatiivseimaks kerkis 15 punkti, kuue lauapalli ja kolm vaheltlõiget kogunud Joosep Heinla. Joonas Riismaa arvele kanti 13 silma, seitse lauapalli ja neli resultatiivset söötu, Sverre Aav sai kirja 13 punkti, viis söötu ja kolm vaheltlõiget, Markus Ruubel lisas 13 silma ja viis lauapalli, Kasper Suurorg tõi 12 punkti, neli lauapalli ja neli söötu ning Mait Peterson lisas 10 silma.

Luksemburgi parimatena kerkisid esile 12 punkti ja kuus lauapalli kirja saanud Jonathan Diederich, 10 silma ja kuus lauapalli kogunud Dan Mantz ning kaheksa punkti ja viie lauapalli peale jäänud Colin Braun. Kohtumine on järelevaadatav siin.

"Täna (kolmapäeval - toim) oli enamus mänguaega taas meie kontrolli all, nagu eilegi. Üsna kindel võit ja jällegi, palju õnne võistkonnale. Aga selge on see, et reedest alates on teist masti satsid vastas ning me ei tohi kahe suure võidu peale ennast kuidagi lõdvaks lasta. Homme teeme kerge trenni ning vaatame videot ja reedel on Gruusia või Põhja-Makedoonia meil vastas ning see tuleb hoopis teine mäng," sõnas koondise juhendaja Alar Varrak Basket.ee vahendusel.

Eesti U-20 koondis lõpetas A-alagrupi nelja võiduga, teisena pääseb veerandfinaali Island (3-1) ning madalamate kohtade eest jätkavad heitlust Rumeenia (2-2), Holland (1-3) ja Luksemburg (0-4).

Eesti vastaseks veerandfinaalis on B-alagrupi teise koha tiim, kelleks saab olema kas Põhja-Makedoonia või Gruusia. Hetkel on mõlemal tiimil kaks võitu ja üks kaotus ning grupi teine koht selgitatakse tänaõhtuses omavahelises heitluses. B-alagrupi võitis täiseduga Rootsi.