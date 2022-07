Euroopa Ryder Cup'i meeskonna kapten sai ülejooksmise eest kinga

"Võime kinnitada, et Henrik Stensoni ametiaeg Euroopa meeskonna kaptenina on lõpetatud. Arvestades Henriku tehtud otsuseid, on selgunud, et ta ei saa täita teatud lepingulisi kohustusi Ryder Cup Euroopa meeskonna ees. Uue kapteni kinnitamise asjaolud selguvad peagi, kuni selleni ei anna me sel teemal rohkem kommentaare," seisis Euroopa meeskonna avalduses.

46-aastane rootslane on järjekordne tippmängija, kes jookseb üle Saudi Araabia rahastatud LIV Golf sarja. Aasta alguses teatas rootslane, et on Ryder Cup'ile täielikult pühendunud ning ta sõlmis ka nn kaptenilepingu.

"Ma olen Ryder Cup'i Euroopa meeskonna esindajatele rääkinud, et olen täielikult pühendunud kapteniks olemisele ja eesmärgiks on saavutada parim võimalik tulemus. On olemas ka kaptenileping, mille iga kapten allkirjastab, ja ka mina olen sellele alla kirjutanud. Arvan, et teod räägivad rohkem kui sõnad," vahendab BBC.

Endine Euroopa meeskonna kapten Paul McGinley usub, et Stenson teeb LIV Golfi minekuga vea. "Ta teeb seda raha pärast. Olen kindel, et see polnud tema jaoks kerge otsus, aga lõppkokkuvõttes on ta selle otsuse teinud. See on midagi, mis mulle valmistab väga suurt pettumust. Samas saan ma temast aru, sest neile pakutakse tohutuid rahasummasid."

"Mul oli temaga aastate jooksul suurepärane suhe. Mina ei hakka kedagi hukkamõistva otsuse tegemise eest hukka mõistma. Igaühel on õigus oma nägemusele asjadest. Aga see on Ryder Cup'i jaoks uskumatult pettumust valmistav. Selles pole kahtlustki."

Kõigi eelduste kohaselt nimetatakse uueks kapteniks taanlane Thomas Björn või inglane Luke Donald.

Lisaks Stensonile on LIV Golf sarjaga liitumas mullu Mastersi võitjaks tulnud jaapanlane Hideki Matsuyama. Sarjaga on juba liitunud sellised tipptegijad nagu Phil Mickelson, Sergio Garcia, Patrick Reed, Brooks Koepka, Dustin Johnson ja Bryson DeChambeau. Väidetavalt üritavad sarja korraldajad enda sekka meelitada ka möödunud nädalavahetusel Briti lahtised võitnud Cameron Smithi.

44. Ryder Cup toimub järgmise aasta septembris ja oktoobris Itaalias Marco Simone golfiklubis.