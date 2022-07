Räppo stardib nädalavahetusel MK-etapil Hispaanias

Olümpiadistantsil mõõtu võtvatele eliitmeestele antakse start Eesti aja järgi kell 14.15. Ujumine toimub Pontevedras jões kahe ringina ning ratta- ja jooksudistants on profiililt raskemapoolsed.

"Olen väga põnevil, et saan jälle võimaluse MK-etapil võistelda," avaldas Räppo enne starti. "Treeningud on peale kergemat nädalat sujunud väga hästi ja ka enesetunne on parem. Võistlusrada nii vees kui ka maal on profiililt pigem raske, mis võiks mulle olla meelepärane."

Räppo kannab võistlusel numbrit 58. Eestlane on tänavu osalenud neljal Euroopa karikasarja etapil ning parimad tulemused pärinevad viimaselt kahelt, kui Räppo lõpetas Rzeszowis 15. ja Holtenis 16. kohal.

Number 1 all pääseb rajale Antonio Serrat Seoane. Maailma edetabelis viiendat positsioon hoidev hispaanlane lõpetas mullu sprindi EM-il teisel kohal. Tänavu on ta jõudnud MM-sarja etapil kümne parema hulka, kui lõpetas Leedsis üheksandal positsioonil.

Number 2 kannab Marocco triatleet Jawad Abdelmoula, kes näitas juuli algul Hamburgis MM-sarja etapil head vormi, kui pääses kolmandana pjedestaalile. Mullu ühe MK-etapi võitnud Abdemoula ihkab kindlasti võita ka tänavu. Number 3-ga asub rajale Jonas Schomburg. 28-aastase sakslase parim tulemus MK-etapilt pärineb 2019. aastast, kui ta lõpetas Weihais viiendana.