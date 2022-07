Rahvuste supermotol esindavat Eestit tänavu Pals, Madisson ja Pärtelpoeg

Riikidevaheline jõukatsumine supermotos toimub mainekal Mettet – Jules Tacheny ringrajal. Uus ringrada on 1 428 m pikkune, tehniliste ja suurejooneliste maastikulõikudega (66% rajast moodustab asfalt ja 34% krossilõik).

Eesti läheb välja koosseisus, mis varem pole koos sõitnud, kuid kõik liikmed on siiski suure rahvusvahelise võistluskogemusega. Patrick Palsile on tänavune juba kümnes Rahvuste supermoto, Eero Madisson läheb suurvõistlusele kuuendat korda ja Aksel Pärtelpoeg esindab Eestit sel suurvõistlusel esmakordselt.

Patrick Pals (TM, Vihur Motosport): "Väga ootan juba Rahvuste Supermoto nädalavahetust. Loodame, et tuleb hea ilm, emotsioon ja tulemus. Nii palju, kui olen teistelt sõitjatelt Mettet' kohta küsinud, olen kuulnud, et rada on väga kihvt ja nauditav, aga samas ka füüsiliselt nõudlik ja tehniline. Rada erineb kategooriliselt sellest, millised on meie rajad Eestis ja Baltimaades. Kindlasti peame kohapeal kiiresti kohanema. Tiim on see aasta meil ju mõnes mõttes uus. Eero on kindlasti kiire, nagu ta varasemalt ka on näidanud, rahvusvahelist kogemust jagub mehel ka kõvasti. Aksel on meil uus, aga samas ka kiire ja viimasel aastal tublisti osa võtnud MM-sarjast. Eks kohapeal esimene päev näitab, kuhu me oma eesmärgid püstitada võime. Seniks aga teeme trenni ja oleme terved."

Eero Madisson (KTM, Motohai): "Minu jaoks on Mettet täiesti uus rada ja ootan seda võistlust juba suure põnevusega. Minu teada valmis krossilõik seal alles sellel aastal, nii et rada on põhimõtteliselt kõigile võistlejatele uus. Rahvuste supermotol on konkurents alati kõva ja tegu on meeskonnatööga. Seega tuleb vaadata, kuidas saaksime teha kõige parema tulemuse. Taktikaks saab olla ainult võimalikult tugev sõit, sest tulemusi arvestatakse selle järgi, kes saab kõige vähem punkte ehk kõige kõrgema koha sõidus. Soov on meeskonnaga jääda kümne sisse, nagu see meil viimastel aastatel ka on õnnestunud. Usun, et meie kiirusega on see võimalik. Kõige värskemale liikmele Akslile soovitan hoida pead külmana ja mitte võtta mõttetuid riske - võimalusi tuleb muidugi kasutada, kui need avanevad."

Aksel Pärtelpoeg (Husqvarna, Äksi39Team): "Belgiasse võistlema minnes soovin tunda ennast mentaalselt vabalt ja suuri pingeid mitte tekitada. Kuna olen teinud kaasa ainult paar MM-etappi ja varem sõitnud EM-etappe, siis pean rohkem säilitama külma närvi ja eesmärk on vigu vältida ja sõidud ilusti lõpuni tulla. Minule olemasoleva info põhjal on sellel rajal pikk krossilõik, mis on minu jaoks suur pluss, kuna see on just see osa, mis mulle sobib. Ehk siis eelduste kohaselt rada peaks mulle sobima. Tiimi hea koostöö ongi ma arvan hea taktika, proovime seda teostada, et kõik klapiks meie vahel. Ettevalmistuseks teistmoodi trenne küll ei tee, aga kindlasti proovin võimalikult palju selle ja järgmise nädala sees sõita krossi ja asfalti läbisegi. Mind kutsuti ka nädalavahetusel Lätti tänavasupermotole ja pühapäeval on mul koduraja kross. Võistlus on alati kõige parem trenn."

Kristjan Siilak, Eesti koondise manager: "Tänavu tegime Rahvuste supermoto meeskonna sõitjate näol õige otsuse, sest läinud nädalavahetusel moodustasid samad poisid Eesti meistrivõistluste etapil Põltsamaal S1 klassi esikolmiku. Tean, et meie sõitjad on kiired õppijad ja kohanevad uue rajaga kiiresti."