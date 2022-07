Euroopa meister Arand: natuke vedas, natuke oli sõiduoskust

Kuna kvalifikatsioonis oli Arand reegleid rikkunud, siis avasõidu lõpetas ta kehvalt stardipositsioonilt alustanuna neljandana. Teises sõidus oli Arand kolmas. Euroopa meistrivõistluste kaks järgmist sõitu Arand aga võitis, sealhulgas viimase neljanda, kus avariide tõttu tuli teha mitu kordusstarti.

"Kvalifikatsioonis juhtus selline apsakas, et kütusesurve oli meil natuke liiga kõrge. Tänu sellele öeldi, et poisid, teie kvalifikatsioonitulemused kahjuks nullitakse. Aga õnneks oli see, et rada oli täpselt homologeeritud 16 sõitjale ja kokku oli 16 sõitjat - õnneks sain ikkagi peale," lausus Arand ERR-ile.

"Kui oleks üks inimene rohkem olnud, siis ei oleks vist isegi sõitu saanud. Lõpuks vahetasime bensupumba ära, saime õiged surved, käisime kontrollimas ja saime ka esimesse sõitu."

Kas südame alt käis ka mingi jutt läbi, kui tuli otsus, et kvalifikatsioonitulemus arvesse ei lähe? "Olime just isaga kodus pumpa vahetanud ja mõtlesime, et nüüd on kõik hästi. Tegelikult ajasime väikest probleemikest taga ja mõtlesime, et see on see. Tuli välja, et tekitasime hoopis juurde," vastas Arand.

"Kvalifikatsioonist tulles oli tunne hea, et kolmas koht on täiesti piisav. On võimalik äkki tiitel ära noppida. Kui öeldi, siis muidugi käis jutt läbi ja mõtlesin, et äkki ei saa sõitu. 16. kohalt oli ikka päris hull startida. Tagant ette naljalt väga ei tule."

Arand startis viimati nii tagant umbes viis-kuus aastat tagasi. "Õnneks start õnnestus väga hästi, leidsin end kohe top kümnest. Suutsin lõpuks ka neljandaks võidelda. Tähed läksid õigesse kohta ja kuidagi sai etteotsa tagasi. Natuke vedas ja natuke oli ka sõiduoskust mängus. Läks hästi see esimene sõit. Tänu sellele ka tiitel tuli. Kui oleks jäänud tahapoole, siis ei oleks ka tiitlit mitte kusagilt tulnud."

Tõusvas joones see võistlus läks: neljas, kolmas ja siis sõiduvõidud. Mille arvelt õnnestus kõige rohkem edasi minna? "Oleme näinud Erikuga kõvasti-kõvasti vaeva, kes on meil Eestis kõige kõvem propellerimeister. Ilmselt ka maailmas üks kõvemaid. Oleme väga palju vaeva näinud oma stardiga, kuna leiame, et see on suur edu võti. Tänu sellele, et meil start oli nii kõva, suutsime ka positsioone noppida," lausus Arand.

"Teises sõidus võitlesin stardis esikohale, aga esimeses kurvis juhtus väike kokkupõrge minu ja teise koha sõitja vahel. Tänu sellele jäin teises sõidus kolmandaks. Rohkem ta vigu ei teinud ja möödumisvõimalusi ka ei tulnud. Kolmandas sõidus startisin koha võrra eespoolt ja esimese kahe suhtes oli natuke parem positsioon. Siis suutsin ka sõiduvõidu noppida."

"Neljas sõit oli õnnetuste- ja asjaderohke. Kaks restarti ja tulid mõlemad ka ära. Üks vähe kergem ja üks vähe raskem õnnetus ka lõppu," võttis Arand kokku. "Ise ka mõtlesin, et kui magama läksin, siis see on üks magusamaid võite, mis mul kunagi olnud on. Täiesti lõpust ja arvestades, kui palju asju juhtus - väga-väga magus võit. Ei saa midagi öelda."