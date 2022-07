MM-pronksi teeninud Malsroos võitis karjääri 11. tiitlivõistluste medali

Falunis jätkuvatel rattaorienteerumise maailmameistrivõistlustel jõudis Lauri Malsroos viieaastase vaheaja järel taas MM-võistluste medalivõiduni. Kogenud 36-aastasele eestlasele on see karjääri 11. tiitlivõistluste medaliks.

Väga tugeva lõpuga võitis 9,3 km pikkusel sprindirajal napi kahesekundilise eduga oma karjääri kuuenda MM-kulla tšehh Krystof Bogar (aeg 24.29). Käesoleval MM-il juba lühiraja võitnud tšehhi tugevust näitab asjaolu, et tema auhinnakapis on puhta mägirattasõidu MM-i teatemedal ning mägirattasõidu MK-sarjas on tema parimaks tulemuseks 13. koht sprindi väljalangemissõidus.

Hõbemedali võitis teine tšehh Vojtech Stransky, kes oli võistlust pikalt juhtinud ja pidi oma liidrikoha loovutama alles viimasel paarisajal meetril.

Varasemalt kahel korral (2015 ja 2019) sprindis Euroopa meistriks tulnud ning sprindidistantsil oma pika ja eduka karjääri jooksul ka MM-hõbeda (2013) ja kaks pronksi (2015 ja 2017) võitnud Lauri Malsroos ei olnud finišeerides oma sõiduga sugugi rahul.

Võistluse algusosas ajas ta segi kontrollpunktid 3 ja 5 ning kolmandasse kontrollpunkti jõudes ei teinud ta seal kohe märget. Väikese segadushetke tõttu oli ta esimeses vaheajapunktis alles kümnes, kaotades liidrile 26 sekundit.

Lisaks ei saanud ta ka kaardivahetuses kohe esimesel katsel kaarti sõidu pealt vahetatud ning alles väga tugeva sõiduga raja teisel poolel võttis ta liidri vastu 11 sekundit tagasi. Finišis arvas pronksivõitja, et oli väga reaalne võtta kuld ja kahju oli kahe õnnetu juhtumiga kaotatud paarikümnest sekundist, sest kullast jäi seekord puudu vaid 15 sekundit. Kokkuvõttes siiski väga suurepärane sõit.

Lauri Malsroosi kommentaar: "Medal on siiski medal! Hea on tõdeda, et kõigest hoolimata olen jätkuvalt tippkonkurentsis."

Medalivõidu ja kolmanda koha punktidega tõusis Lauri tänavuses MK-sarjas viiendale kohale.

Ka naiste seas oli eestlastel põhjust rõõmustamiseks, sest oma karjääri parima MM-tulemuse sõitis välja Piibe Tammemäe, saavutades sprindis 17. koha. Tammemäe oli üldjoontes oma sõiduga rahul, kuid potentsiaali oli ka veel paremaks tulemuseks, mis jäi paari väiksema orienteerumisvea ja aset leidnud kukkumiste taha.

Teiste eestlaste kohad: 42. Sander Pritsik, 36. Marek Karm, 56. Mihkel Järve, 36. Eleri Hirv, 38. Mari Linnus.

Juunioride MM-i arvestuses oli Eesti parim 12. koha saavutanud Mihkel Mahla ja naisjuunioride seas 16. kohaga Liis-Marii Kaso.