Eesti U-20 korvpallikoondis alistas EM-il Rumeenia lausa 60 silmaga

Joonas Riismaa oli 17 punktiga Eesti parim. Sverre Aavi arvele jäi 15 silma. 13 punktiga toetasid omasid Johannes Kirsipuu ja Ralf Küttis. Rumeenia parim oli 14 punktiga Mihai-Nicolae Carcoana.

Eesti koondis on saavutanud nüüd alagrupis kolm võitu: kõigepealt alistati Island 85:83 ja seejärel Holland 73:62. Alagrupi viimases kohtumises minnakse kolmapäeval vastamisi Luksemburgiga.

"Väga hea mäng meie poolt nii kaitses kui rünnakul. Kindlustasime sellega ka alagrupis esikoha. Nüüd ei tohi ennast homme [täna, kolmapäeval - ERR] lõdvaks lasta ning Luksemburgiga tuleb samuti soliidne mäng teha, et play-off'idele hea tundega vastu minna," kommenteeeris peatreener Alar Varrak Basket.ee vahendusel.

"Nagu pikkadel turniiridel ikka, siis paljudel võistkondadel on muresid pisivigastuste ja siin ka kõhulahtisusega. Meil samuti. Osad mehed mängisid väikeste nähtudega ning üks ei saanud üldse mängida [Markus Ilver]."

"Loodame, et play-off'iks on kõik terved," jätkas Varrak. "Need mured kimbutavad paljusid võistkondi, mitte ainult meid. Täna [eile, teisipäeval] Rumeenial ka mitu meest ei mänginud."

Viieliikmelisest alagrupist pääsevad edasi veerandfinaali kaks paremat. Turniiri kolm paremat meeskonda kerkivad järgmiseks hooajaks A-divisjoni.